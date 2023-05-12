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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الروز ماري يحسن الذاكرة وينشط الدورة الدموية ويزيل السموم

الروز ماري لع فوائد
الروز ماري لع فوائد صحية عديدة

يحتوي الروز ماري على خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، والأكسدة لاحتوائه على حمض الكارنوسيك وحمض الروزمارينك، مما يعزز المناعة ويحسن الدورة الدموية، علاوة على ذلك، فإنه يحسن الحالة المزاجية والذاكرة.

 

والروزماري مضاد للبكتيريا وذلك لاحتوائه على خواص مضادة للبكتريا وخاصة بكتيريا المعدة.،ويعمل الروزماري على تنشيط الدورة الدموية في الجسم.، ويساعد الجسم على التخلص من السموم والمياه الزائدة بالجسم والحفاظ على وظائف الكلى. وله العديد من الفوائد الصحية الأخرى .


عسر  الهضم

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية ، ان العديد من الدراسات تشير إلى فعالية الروز ماري،الذي  يمكن أن يساعد في علاج عسر الهضم، إذ يعمل هذا الأخير على تحسين عملية الهضم لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة التي تمنع تلف الطعام ونمو الميكروبات، والتي تحسن صحة الجهاز الهضمي وتقلل من الغازات واضطرابات المعدة.

 

و يعد إكليل الجبل من الأعشاب الغنية بالكارنوسول، وهو مادة كيميائية نباتية يمكنها إبطاء نمو الخلايا السرطانية ،  وتقوية وظائف المناعة والحد من إنتاج الهرمونات المرتبطة بالسرطان والعمل كمضاد للأكسدة.
 

الذاكرة والتركيز

يعمل الروزماري  ، على حماية الخلايا العصبية وخاصة خلايا الدماغ..حيث تشير بعض الدراسات أن استنشاق زيت إكليل الجبل يساعد على منع انهيار الاسيتيل كولين وهي مادة كيميائية في الدماغ مهمة في التفكير وتعزيز الذاكرة والوقاية من مرض الزهايمر.

قد يكون الروز ماري أو  إكليل الجبل تأثيرات مشابهة لمدرات البول في خفض ضغط الدم، ، لذا فمن المهم استشارة الطبيب قبل  استخدامه.

كما يحتوي على  مضادة للالتهاب، حيث يستخدم زيت الروزماري بشكل موضعي على الجلد لعلاج آلام العضلات والتهاب المفاصل وتسكين الآلام ،وتحسين الدورة الدموية.، كما يساعد استنشاق رائحة زيت إكليل الجبل الأساسي يمكن أن يخفض مستويات   القلق والتوتر

واستخدام الروز ماري كغسول للفم قد  يساعد في تقليل نزيف اللثة والتورم لدى الأشخاص المصابين بأمراض اللثة عند استخدامه بشكل مستمر، كما يحد من مشكلة رائحة الفم الكريهة.
 

نمو الشعر

يساعد الروز ماري ، في تقليل تساقط الشعر وتعزيز نموه كما قد يكون له دور في علاج مشكلة ثعلبة الرأس؛ عن طريق منع هرمون ثانوي من هرمون التستوستيرون من مهاجمة بصيلات الشعر.

ويمكن إضافة الروزماري إلى  الأطعمة كاللحم والدجاج والأسماك، أو تناوله كمشروب ساخن، كما يمكن أيضاً استخدامه على الشعر بعد غلي بعض أوراقه في الماء وتركه لمدة 20 دقيقة ثم تصفيته وتركه يبرد تماماً.

وبشكل عام يعتبر الروزماري آمنًا عند تناول الجرعات الموصى بها.، ولكن يجب أن تأخذ الأعشاب بعناية تحت إشراف مقدم الرعاية الصحية.،  حتى لا يتسبب هذا الأخير في حدوث الآثار الجانبية .

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الروز ماري السموم الذاكرة الالتهابات الدموية

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