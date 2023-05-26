عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

السحر الحلال.. خطيب المسجد الحرام يوصي الرجال: لا تبخل به على زوجتك

السحر الحلال
السحر الحلال

أوصى الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، الزوج ، قائلاً: لا تستثقل - حفظك الله – التعبيرَ الصادق بالود والمحبة ، فإن لذلك في النفس تأثيراً عجيباً ، وقبولاً عميقا ، وسحراً حلالاً .

السحر الحلال

وأوضح " بن حميد " خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن السحر الحلال سحر القلوب بِطِيْب الكلام ، وأبلغُ الكلام الوجه الحسن المبتسم ، اجعل سلاحك العقل وليس اللسان ، واجعل قوتك في الصمت وليس برفع الصوت ، ارفع كلماتك ، ولا ترفع صوتك.

وأشار إلى أن الصوت الهادئ أقوى من الصراخ ، والتهذيب يهزم الوقاحة ، نعم استعينوا على حل المشكلات بالصمت ، فالحزم وُلدِ أبكما، فأسلوبك هو ميزانك ، وهو مكانتك ، وهو فن تعاملك ، فكلما ارتقى الأسلوب ، ارتفعت المكانة ، الجميع يحب الثناء فلا تبخل به ، واحذر من النفاق ، لا تنتظر السعادة حتى تبتسم ، ولكن ابتسم حتى تجلب السعادة.

ونصح الزوجين الكريمين بالاحترام المتبادل فهو الذي يوجد أجواء الألفة ، والاحترام ، والتقدير من أهم ركائز استقرار البيوت، منوهًا بأن الاحترام يدل على حسن التربية ، وصدق التدين ، احترم ولو لم تحب ، اكْسَب أهلك ولو خسرت الموقف ، ومن حسن العشرة كتمانُ السر ، وسترُ العيوب ، ونشرُ ما يسر من ثناء ، وحسنُ الإصغاء ، والدعوةُ بأحب الأسماء .

 وتابع: والشكرُ على الإنجاز وحسنِ الصنيع ، والسكوتُ عما يسوء ، وتركُ المراء ، والذَّبُّ في الغَيْبهّ ، والنصحُ بلطف ، وسلولكُ مسلك التعريض ولبس التصريح ، والدعاءُ في ظهر الغيب ، وإظهارُ الفرح بما يسر ، والحزنُ بما يضر ، والجامعُ لذلك كلِّه – حفظكم الله - أن يُعامِلَ كلُّ فرد من أفراد الأسرة بما يحب أن يُعاَملَ به.

أكثر البقاع ماءً

وأفاد بأن من حسن العشرة أيضاً الرفق في التعامل ، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه ، وما نزع من شيء إلا شانه ، بالرفق ينزل الله البركة ، والسكون ، والطمأنينة ، وكذلك التسامح ، وهو أعلى مراتب القوة ، والانتقام من أكبر مظاهر الضعف ، التسامح ليس ضعفاً، نقاء القلب ليس عيباً ، والتغافل ليس غباءً ، بل ذلك كله تربية ، وعقل ، وقوة ، وهو مع حسن النية عبادة ، ودين.

 ولفت إلى أن كما أن التواضع من حسن العشرة ، فالمجد في التواضع ، وأكثر البقاع ماءً ما كان منها أكثرَ انخفاضاً ، والتواضع يهزم الغرور ، ولا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه ، ولا يتكبر إلا من كان عالماً بنقصه، من الجميل في العشرة أن يكون الاختلافُ بذوق ، والاعتذارُ بتواضع ، والعتابُ برفق ، والاجتماعُ بحب ، والافتراقُ بإحسان ، فلا يجوز أن يكون الخلاف بسبب زلة لسان ، أو عثرة سلوك ، أو كلمة طائشة ، أو تصرف عابر ، مؤكداً أن نجاح الأسرة يكون بالثقة والتجاهل .

 

السحر الحلال الشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام و خطيب المسجد الحرام خطيب المسجد الحرام خطبة الجمعة من الحرم المكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

نجم الأهلي يلمح لقرب رحيله عن الفريق وانضمامه للزمالك

مش في عُرف الكورة| عضو مجلس الزمالك السابق يوجّه رسالة لـ مرتضى منصور

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

ترشيحاتنا

الأهلي معروف بالسحر.. تعليق صادم من نجم الوداد السابق قبل نهائي أفريقيا

الصور الأولى من حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

الإسكندرية .. قرارات النيابة في واقعة سقوط لعبة بملاهي جرين بلازا

ما بين “فشلنا” و"خذلناكم" و"محطم كليا"| هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟.. وريال مدريد يفتح أبوابه

بالقنابل السامة.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين

أمين القومي للأمومة : جلسات للمدرسين وأولياء الأمور بمبادرة تمكين الطفل المصري بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى من حفل زفاف البلوجر ياسر أحمد وآية إبراهيم | شاهد

طريقة عمل ميني بيتزا بأسهل الخطوات

رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد

بعد أحمد سعد .. فنان شهير يصدم متابعيه بـ قميص تُل

فيديو

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد مدمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ