لما بنزّل صور بنتخانق من الحسد .. إطلالات تجمع كريم فهمي وزوجته

تصدر الفنان كريم فهمى وزوجته دانيا البناوى تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد تصريحاته الاخيرة حول معاناته مع الحسد قائلا:"أما بنزل صورة أنا ومراتي بنتخانق ".

وحرصت زوجة كريم فهمى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات“إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها خلال عشاء رومانسي.



وتتميز زوجة كريم فهمى، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



واليكم الصور..

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