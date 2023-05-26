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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليه تقلل من نفسك.. محمد الباز يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره بقميص شفاف

المطرب أحمد سعد
المطرب أحمد سعد

أكد الإعلامي محمد الباز، أن حالة من الاستياء على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد الصور المنتشرة للمطرب أحمد سعد، معلقا “أنت مطرب كبير وصوت هايل وانت عامل حالة فنية، ليه تفرط في نفسك بهذا الشكل”.

وقال محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار” ، أن قيمة المطربين الكبارحصلوا عليها من الشعب المصري، مؤكدا أن هناك مطربين كبار، وهم محمد فؤاد، وغيرهم الكثير.

 

“ليه تفرط في القيمة بتاعتك

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن محمد فؤاد قال خلال حفلته في جدة “أنه ممكن يعتزل بعد الحفلة دي” معلقا “ليه تفرط في القيمة بتاعتك وبتاعة مصر”.

أحمد سعد محمد الباز برنامج “أخر النهار محمد فؤاد مصر

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