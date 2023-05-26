بسبب سميرة عبد العزيز| محمد موسى يهاجم محمد رمضان: هو الشغل بالإكراه

علق الإعلامي محمد موسى، على أزمة الفنانة سميرة عبد العزيز مع الفنان محمد رمضان، بسبب رفضها أداء دور أم بلطجي.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، سميرة عبد العزيز فنانة كبيرة ولها تاريخ فني ومن حقها تختار العمل الذي يناسب شخصيتها وتاريخها وده أقل حق من حقوقها وبعدين هو الشغل بالإكراه للدرجة دي إحنا وصلنا للصيغة دي في التعامل مع الرموز.

وأعرب محمد موسى، عن استيائه من رسالة محمد رمضان للفنانة سميرة عبد العزيز عبر هاتفها والتي كانت نصها: أنا أمي جزمتها برقبتك"، قبل أن ينكر ذلك لافتا إلى أن أحد معجبيه هو من فعل ذلك.

