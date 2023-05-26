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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية تنهي استعدادات بدء امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن إنهاء كافة الاستعدادات لبدء الامتحانات التحريرية للدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 / 2023، والتي من المقرر أن تبدأ غد السبت الموافق السابع والعشرين من مايو الجاري، وتستمر حتى الثامن من يونيو القادم، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتباراً من يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر يونيو القادم، وحتى يوم الجمعة الموافق السادس عشر من نفس الشهر.

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وأشار رحمي إلى جاهزية المدارس لاستقبال 33920 طالب وطالبة داخل 117 لجنة ، موزعة بعدد 57 لجنة للتعليم الفني الصناعي، وعدد 6 لجان للتعليم الفني الزراعي، وعدد  48 لجنة  للتعليم الفني التجاري، وعدد 6 لجان للتعليم الفني الفندقي، حيث تم تجهيز جميع اللجان بعدد 20 طالب، وذلك لتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء سير الامتحان، كما تمت مراعاة الإضاءة والتهوية الجيدة بكل لجنة.

 

ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة كافة الإشغالات من محيط اللجان، وتقديم كامل العون لمديرية التربية والتعليم خلال فترة الامتحانات كما وجه فرع هيئة التأمين الصحي ومديريات الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات والقطاعات.

كما وجه المحافظ بالتنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وعدم السماح بدخول المحمول للطلاب والملاحظين، والحفاظ على أمن وسرية اللجان خلال سير الامتحان.

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ومن جانبه أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب للتأكد من عدم حمل أي أجهزة إلكترونية أو محمول أو سماعات إلكترونية، كما تم تسليم العصا الإلكتروني للكشف عن أجهزة المحمول والأجهزة الإلكترونية والمعادن، لجميع اللجان  وكذلك للجان القطاع سواء بالإدارة أو لجان النظام والمراقبة أو مركز توزيع الأسئلة.

وأضاف "حسن" أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش الاستراحات الخاصة بالسادة القائمين بأعمال الامتحان بواقع 23 استراحة، (14 رجال، 9 سيدات)، بإجمالي 720 سرير رجال وسيدات، وتم تجهيز جميع الاستراحات التجهيزات المناسبة، مشيراً إلى متابعة الامتحانات من خلال غرفة عمليات المديرية والإدارات، لتذليل كافة العقبات وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان

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