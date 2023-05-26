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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي بالمجان على 1690 مواطنا في دمياط

قوافل علاجيه
قوافل علاجيه

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية أبو عياد التابعة لمركز كفر سعد .

تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

قال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، إنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٦٩٠مواطن، حيث تم تحويل ١٩حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ ٣ حالات اخرى فضلاً عن إجراء ٤٤٧ تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٤٩حالة و السونار لـ ٤٦حالة.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

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