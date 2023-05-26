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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسعير الوحدات السكنية بالدولار.. رئيس لجنة التشييد والبناء يطرح الحلول

صدى البلد

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن السوق يواجه تحدي كبير جدا لمشكلة التضخم التي حدثت خلال العام السابق، ولكن هناك بعض الشركات التي تختار أن تربط السعر بسعر الدولار وتضع سقفا لسعره.

وأضاف نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن هناك بعض المطورين اختار ربط سعر الوحدة مع مدخلات مواد البناء وزيادة أسعارها، وهذا تقرير رسمي يظهر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتابع: “فى حالة عدم تعويض المطور بسعر التكلفة لن يستطيع طالما يسلم بعد أربعة سنوات ويأخذ أمواله على ثمان سنوات، وتلك الآليات التي تتبعها معظم الشركات فى أنها تزويد سعر الوحدة تبعا بسعر مواد البناء أو سعر الدولار أفضل بكثير جدا من أنه لم يستطيع تسليم الوحدة”.

وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، إلى أنه من حق المطور العقاري أن يضمن فى العقد ربط أسعار الوحدات بسعر الدولار، لافتا إلى أنه على المستهلك الرفض أو القبول.

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