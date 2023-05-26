نجل شقيق العندليب: الذكاء الاصطناعي يشوه تاريخ العظماء

قال محمد شبانة، نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، إن القانون يجرم استخدام أصوات المشاهير والفنانين عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، دون الرجوع إلى الورثة، لافتا إلى أن جمهور العندليب الأسمر من بين أسرته، مشيرا إلى أن القانون يجرم استخدام أصوات المشاهير والفنانين عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، دون الرجوع إلى الورثة.

وأضاف محمد شبانة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي تسيء رسالة العندليب الفنية، لا تعبر عن رأيه ولا ده إحساسه ولا ذوقه، الأصوات خارج المقامات شوهوا الأغاني ولا يمكن أن نقبل بذلك.

تابع نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، الذكاء الاصطناعي يشوه تاريخ العظماء، ولو في تقنية جديدة ظهرت بعد كده الجمهور يكون راضي عنها ممكن نستخدمها، لافتا إلى أن عبدالحليم حافظ جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر الفني الأصيل.

