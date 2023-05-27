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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4 أسباب لرفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

  كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع أحيانا  يتم رفضه وعدم قراءة العداد مسبوق الدفع لشحنة الكارت. 

ويستعرض صدى البلد الأسباب التى تودى إلى عدم قبول كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع و بالتالى انقطاع التيار عن المشترك فى حالة نفاذ الرصيد، وهى ..

1--  كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع عليه شحنة لم تفرغ بالعداد.

2-  مطلوب تحديث وتنشيط كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

3--   كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع  تالف.

4-- كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع  المستخدم لا يخص العداد أو الشركة التابع لها العداد

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أسعار عداد الكهرباء 2023 والرسوم.. تعرف عليها

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خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدي بآخر مسبوق الدفع

كيفيه تقديم شكوى

ويمكن لصاحب العداد تقديم شكوى عن طريق جهاز مرفق الكهرباء حيث يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]                                    

5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التليفون رقم 23421475   (داخلي 154).

 

حالات فصل الكهرباء عن العداد مسبوق الدفع


1 -  التلاعب أو العبث بغطاء "روزيتة" العداد،  في هذه الحالة يتم إعادة التيار عن طريق شركة الكهرباء ، ويعرض مالك العداد إلي محضر وغرامة .

2 -  زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، 
في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد(٨٠ أمبير )  ..ويتم فصل التيار الكهربي لمدة دقائق( للتنبيه ) ثم يعود التيار . ويُلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار .

و في حال استمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار لعدد ٣ مرات ثم يفصل ولا يتم عودة التيار  إلا من خلال شركة الكهرباء ،
الأمر الذي يتطلب تغيير العداد ( بعداد أقصي قدرة عداد ثلاثي الأوجه )

3 - عند نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة.
في هذه الحالة يتم فصل التيار في البداية للتنبيه مع إقتراب انتهاء الرصيد  بمجرد أن تضع الكارت بالعداد يتم إعادة التيار حتي نفاد الرصيد نهائيا .


مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع

 

يتيح  العداد المسبق الدفع للمواطنين التحكم في استهلاكهم ومراقبته بشكل دوري مع التخلص من مشكلة تراكم الاستهلاك، وكذلك أخطاء الفواتير التي يشتكي منها العديد نتيجة عدم انتظام الكشافين في قراءة عدادات الكهرباء القديمة.

 العداد مسبوق الدفع  لايفصل  فجأة وإنما هناك أوقات صديقة حتى لو انتهى الرصيد  دون التمكن من الشحن فى الوقت المناسب ،  فالعداد مبرمج على عدم الفصل في أيام الجمع والإجازات الرسمية، وكذلك من الساعة 5 مساء وحتى 10 صباحا.

 

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