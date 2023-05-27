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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استثمارات صينية بقيمة نصف مليار دولار في قناة السويس.. تفاصيل

قناة السويس
قناة السويس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع شركات صينية بقيمة 487 مليون دولار في مجالات البتروكيماويات والطاقة والمنسوجات.

 

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قناة السويس

 

وتضمنت الاتفاقيات عدة مشاريع تقام في منطقة السخنة الصناعية من بينها محطة إمداد طاقة باستثمارات 265 مليون دولار مع شركة هايدر جروب.

 

استثمارات بـ 100 مليون دولار

 

كما وقعت نفس الشركة اتفاقية لمشروع إنتاج مواد حديثة باستخدام فحم الكوك باستثمارات إجمالية 100 مليون دولار.

الاتفاقيات التي وقعتها شركة "تيدا-مصر"، وهي مطور منطقة السخنة الصناعية، شملت أيضا اتفاقية مع إحدى الشركات التابعة لمجموعة جولدن سبرينغ لإقامة مشروع لصناع المنسوجات باستثمارات 12 مليون دولار.

كما وقعت تيدا- مصر اتفاقية مع Shandong Tianyi العاملة في مجال البتروكيماويات وإنتاج البروم لإنشاء مشروع باستثمارات 110 مليون دولار بطاقة إنتاجية 140 ألف طن من البروم بعائد متوقع يصل إلى 600 مليون دولار وتوفير 700 فرصة عمل مباشرة، بحسب البيان.

وستقوم شركة Shandong Tianyi أيضا بإنشاء مشروع آخر لإنتاج الصودا الكاوية بتكاليف استثمارية تبلغ 200 مليون دولار على مساحة 300 ألف متر مربع، لإنتاج 500 ألف طن ملح خام و300 ألف طن صودا آش و 270 ألف طن كلورين و7.5 ألف طن من الهيدروجين سنوياً بعائدات سنوية 160 مليون دولار وخلق 420 فرصة عمل .

وقالت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم أيضا تويع اتفاقية مع مركز Chint Global لتقديم الخدمات والتدريب في مجال مشروعات الطاقة، فضلاً عن اتفاقية مع مركز Zihejiang للخدمات التجارية والاقتصادية بهدف دعم التعاون في مجالات التدريب بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركاتها بقطاعات الاستثمار الصناعي والتجاري.

يذكر أن توقيع الاتفاقيات جاء على هامش مشاركة وفد الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مؤتمر شركاء مبادرة الحزام والطريق والذي نظمته شركة تيدا-مصر بمدينة هانغتشو بحضور كبار مسئولي مدينة تيانجين ومسئولي التجارة والاقتصاد والعلاقات الخارجية بالمدينة بحضور 270 ممثل لأكثر من 50 شركة صينية متعددة الصناعات وأيضاً بعض مسئولي المناطق الاقتصادية في المقاطعات والمدن الصينية.

وتستهدف تيدا -مصر من هذا المؤتمر الترويج لمنطقتها الصناعية بالسخنة بالمرحلة التوسعية التي تبلغ 6كم2 من إجمالي 7,4 كم2 وكذلك ترويج الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية أمام الشركات الصينية واستقطاب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن توثيق أهمية التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر كحليف اقتصادي يحظى بأهمية كبرى لدي الاستثمارات الصينية.

وخلال كلمته أمام المنتدى، أكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أهمية موقع المنطقة الاقتصادية في قلب مبادرة الحزام والطريق؛ مما يدعو إلى شراكة استراتيجية دائمة بين الجانبين.

وقال إن المنطقة جهزت المناطق الصناعية لاستقبال مختلف الصناعات، كما أوشكت على الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الموانئ لخدمة حركة التجارة الدولية.

قناة السويس المنطقة الاقتصادية دولار استثمارات صينية البتروكيماويات الصودا الكاوية

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