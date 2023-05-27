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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هذا الأمر غريب لديكم| كولر يتعجب من ظاهرة كروية لم يشاهدها إلا في مصر

مارسيل كولر - المدير
مارسيل كولر - المدير الفني للأهلي

يحقق المدير الفني مارسيل كولر مع النادي الأهلي إنجازات متوالية على مستوى الأرقام من حيث مرات الفوز المتتالية والسيطرة على جدول الدوري وعدم استقبال أهداف لما يزيد عن 10 مباريات على التوالي في جميع المسابقات.

واستقبلت شباك الأهلي خلال الموسم الحالي في 23 مباراة 7 أهداف فقط، بينما سجل لاعبو الأهلي 44 هدفًا، ليصبح الأهلي الأكثر تهديفًا والأقوى دفاعًا.

ترتيب الدوري المصري 

واحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ 55 نقطة، بينما يتبقى للأهلي 5 مباريات مؤجلة قد تمنحه 15 نقطة بحد أقصى.

وجاء فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة، والزمالك رابعًا برصيد 47 نقطة.

إصابات الأهلي عرض مستمر 

ولا زالت الإصابات تؤرق لاعبي الأهلي على مساوى كل الخطوط، ومع استمرار غياب كرين فؤاد وأكرم توفيق بسبب اجراء جراحة الرباط الصليبي، عاد اليوم إلى الملعب محمود متولي ورامي ربيعة العائدان من الإصابة.

واستمر غياب الشناوي للإيقاف والإصابة، ومعه علي لطفي الذي أصيب المباراة الفائتة، وكذلك حمزة علاء الذي بدأ يعود للتدريبات.

والغريب اليوم هي إصابة مصطفى شوبير في طلائع الجيش الأمر الذي كان سيضطر المدير الفني لإشراك مصطفى مخلوف الحارس الخامس.

مدى إصابة مصطفى شوبير 

وعن إصابة مصطفى شوبير، قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه للأسف تعرض لضربة قوية بالحذاء في وجهه. لديه تورم في العين وقطع في الجفن، والخوف من زيادة الورم الذي قد يمنعه من الرؤية جيدا. سنرى غدا ماذا سيحدث.

وأضاف: "للأسف المشاركة في مركز حراسة المرمى دائما صعبة، ولكنه قدم مباراة جيدة للغاية ونحن نثق به".

وكان شوبير أصيب خلال كرة هوائية اشترك فيها مع مهاجم طلائع الجيش، الذي أصابه بسن الحذاء فوق العين، وأكمل المباراة بجبيرة رأس.

كولر: ظاهرة لم أرها إلى في مصر 

الملفت للنظر أن كولر تعجب من ظاهرة الإصابات في مصر وخاصة في النادي الأهلي والتي تضرب الحراس والمدافعين بشكل كبير.

وقال كولر في تصريحات أبرزتها  صفحة الأهلي الرسمية: "الأمر غريب للغاية في مصر، فالمعتاد في العالم كله أن المهاجمين هم من يصابون نتيجة ضرب المدافعين، ولكن هنا أصيب لدينا العديد من قلوب الدفاع، وبعد أن تعافى المدافعون تماما انتقلت العدوى إلى حراس المرمى".

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