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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط متهمين بسرقة شقة بالدقهلية

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل الشقة خاصته.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( عاطل "له معلومات جنائية" – وآخر عميل "سئ النية") .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر كالون" باب الشقة باستخدام "مفتاح مصطنع" وأضاف بارتكابه (15) واقعة بذات الأسلوب بدائرة القسم وبيعه وتصرفه فى المسروقات بالبيع للأخير وأرشد عن المسروقات .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام القبض على المتهم سرقة شقة مديرية أمن الدقهلية وزارة الداخلية

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