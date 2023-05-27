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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا قدمت التنسيقية لتحفيز الاستثمار؟.. النائب أكمل نجاتي يجيب

النائب أكمل نجاتي
النائب أكمل نجاتي

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية قدمت مجموعة من الأوراق والتوصيات فيما يخص تحفيز الاستثمار وتمثلت في تحليل للواقع بجانب مجموعة من التوصيات التشريعية والتنفيذية، كما طلبت التنسيقية قياس أثر تشريعي لقانون الاستثمار من أجل معرفة لماذا لم تأتي الحوافز الاستثمارية والضريبية الموجودة فيه بالعائد المتوقع منها

وأضاف “نجاتي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضئية “الأولى المصرية”، اليوم السبت"، أنه تم تقديم تعديل لقانون الضريبة العقارية؛ لكونه يمثل عبء على المستثمرين وخاصة المستثمر الصناعي.

وأوضح أنه تم تقديم توصية في الحوار الوطني من أجل خفض الرسوم التي يتحملها المستثمر في مصر، كما تمت المطالبة بالتوسع في المناطق الحرة الخاصة والتي يستهدف من خلالها زيادة التصدير مما يعمل على زيادة الناتج القومي.
 

أكمل نجاتي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تحفيز الاستثمار الاستثمار توك شو صدى البلد

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