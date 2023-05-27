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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عصر التمكين الذهبي.. الدهشان: الشباب يمثل أكثر من 25% داخل البرلمان

أيمن الدهشان إستشاري
أيمن الدهشان إستشاري نظم الإدارة الدولية والتطوير المؤسسي

وجه الدكتور أيمن الدهشان استشاري نظم الإدارة الدولية والتطوير المؤسسي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على العصر الذهبي للشباب لأننا نعيش بالفعل في العصر الذهبي للشباب، فهذا العصر يتميز بالتمكين الحقيقي للشباب من خلال وجود الشباب داخل البرلمان المصري.

وأوضح "الدهشان" خلال لقائه ببرنامج " صباحنا مصري" المذاع على فضائية "المصرية"، أن الشباب يحتل نسبة كبيرة تصل إلي أكثر من ٢٥% في البرلمان سواء في مجلس الشيوخ والنواب، خاصة الشباب أقل من ٤٥ سنة وهو ما لم يحدث من قبل.

العصر الذهبي للشباب من مختلف الايدولوجيات

واستشهد بالمراكز التي تم افتتاحها لتنمية الوعي لدى الشباب وفي مقدمتها ما تقدمه " تنسيقية شباب الأحزاب" التي تضم مختلف الأيدولوجيات وجميع  أفكار الشباب الليبراليين والمعارضة والوسطيين، مضيفا أن كل الفئات أصبحت تتواجد وكل أصوات الشباب مسموعة.

وأكد، استشاري نظم الإدارة الدولية والتطوير المؤسسي،  أن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية وأصحاب السن المتوسط من الشباب هم حلقة الوصل والربط بين الشباب الأصغر سنا والجيل الاكبر ليتناغموا ويتفقوا  ويواكبوا  جميع الأفكار والقضايا مع بعضهم البعض، وأن الذي يستطيع المحافظة على ثروات مصر الحقيقية هم " الشباب".

وأضاف، أن الشباب هم جيل المستقبل ويستطيعون  المشاركة في البعد الإجتماعي والبيئي والاقتصادي والمعرفي و يستطيعون تفهم رؤية مصر في ٢٠٣٠، فهم قيمة مضافة للمجتمع، مشيرا إلى أن مثل هذه الإيجابيات التي حدثت في العصر الأخير  للدولة المصرية خلقت مساحة كبيرة من الفكر والرؤي والاطروحات الجديدة التي ساهمت في تحقيق التنمية.

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