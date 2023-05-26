رئيس البرلمان العربي: حريصون على التعاون مع المغرب لدعم جهود الإصلاح الإداري

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع المملكة المغربية وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يخص التحول الرقمي، دعما وتعزيزا لجهود الإصلاح الإداري العربي .

جاء ذلك خلال استقبال غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وأعضاء مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي التي تقوم حاليا بزيارة للمغرب خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو الجاري لعقد الاجتماع الثاني للمجموعة.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن تخصيص وزارة تعنى بالانتقال الرقمي والإصلاح الإداري إنما يدل على الرؤية الاستباقية للقيادة بالمملكة المغربية بضرورة العمل على دمج التكنولوجية الرقمية في العمل الإداري بالدولة، بما يساهم في تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وإيجاد حلول عاجلة للمشاكل الإدارية .

وبدورها، أعربت الوزيرة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي، بما يساهم في الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي في الدول العربية .



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