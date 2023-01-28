لجان البرلمان تناقش قوانين التأمين الموحد وإنشاء صندوق مصر الرقمية .. غدا

تناقش لجان مجلس النواب بداية من غداً الاحد 7 مشروعات قوانين المقدمة من الحكومة والنواب ، حيث تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية ، مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد بعد ورود رأي مجلس الشيوخ.

كما تناقش لجنة الدفاع والامن القومى ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وتناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

و تشهد لجنة الشباب والرياضة ، استكمال عقد جلسة استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بحضورالاتحادات الرياضية "الأولمبية – غير الأولمبية" – الأندية الشعبية "أندية المحافظات" - الاتحادات النوعية الرياضية – الاتحاد الرياضي المصري للجامعات – الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

و تشهد لجنة البيئة مناقشة ، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

وتواصل لجنة التعليم والبحث العلمى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

كما تناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.