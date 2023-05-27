الحوار الوطني.. ريهام الشبراوي: 7 مفاجآت تحملها الأيام القادمة بشأن الوصاية

قالت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني وأمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، إن اللجنة برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي وضعت خطة كاملة للأسرة والتماسك المجتمعي قبل طرح العمل الدرامي بشأن الوصاية، مؤكدة أن الوصاية على الطفل لابد وأن تكون للأم، حيث إن القانون صدر 1952 ولا يتناسب مع الوضع الحالي الآن.

وأكدت الشبراوي، أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني أوصت بإنشاء صندوق لاستثمار وإدارة أموال القصر وتعديل قانون 1952، وإنشاء لجان استثمارية لاستثمار أموال الأطفال، وتحديد وقت للنيابة الحسبية لتحديد الواصي، ونقل الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب، ووضع آليات للمراقبة على أموال القصر وتسهيل استثمارها، وتسريع إجراءات النيابة الحسبية، وتعديل بعض مواد الوصاية على القصر، وتبسيط الإجراءات في حال تغير الوالي، وإعطاء الأطفال فرصة لسماع رأيهم.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ اليوم السبت 27 مايو 2023، بعنوان: "الوصاية للأم.. مالها وما عليها".