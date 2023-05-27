بالركلات وشد الشعر.. شجار عنيف بين الركاب بمطار أوهير الدولي

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل لشجار عنيف بين الركاب بالقرب من منطقة استلام الأمتعة في مطار شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

في المقطع المتداول عبر الإنترنت، يمكن رؤية الركاب وهم يصفعون بعضهم البعض بل ويسحب بعضهم الآخر من شعورهم في مشهد صادم.

وقع الحادث في مطار أوهير الدولي في شيكاغو وأثار الكثير من ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تمت مشاركة مقطع الفيديو المتداول على تويتر بواسطة صفحة تسمى 16th & 17th District Chicago Police Scanner.

في المقطع، يمكن رؤية العديد من الركاب يتشاجرون مع بعضهم البعض بالقرب من منطقة استلام الأمتعة.

كان الركاب يصرخون، يصفعون ويشدون شعور بعضهم البعض، وقالت شرطة شيكاغو لصحيفة نيويورك بوست إن المعركة وقعت في الطابق السفلي من المبنى رقم 3 عند تسلم الأمتعة.

وقالت شرطة شيكاغو في بيان: "تصاعد الخلاف اللفظي أثناء نزول الركاب من الطائرة عندما تعرضت ضحية تبلغ من العمر 24 عامًا للكم من قبل اثنين من الجناة".

"تم وضع الجناة في الحجز ووجهت إليهم تهم بناء على ذلك".

قفزت إحدى المجموعات على عربة الأمتعة، وتضاربوا وركلوا بعضهم البعض، بينما تصارعت مجموعة أخرى على الأرض بالركلات وشد الشعر.