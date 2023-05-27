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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 15 فلسطيني خلال مواجهة مع الاحتلال أثناء فض مسيرة بنابلس

صدى البلد

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ،اليوم السبت، عن أصابة 15 مواطن فلسطيني ،اليوم السبت، جراء استنشاق الغاز خلال المواجهات مسيرة الفلسطنين مع الاحتلال الإسرائيلي في برقة شمال غرب نابلس.


وقام الفلسطينين بإطلاق مسيرة احتجاجية اليوم، من أراضي برقة شمال غرب نابلس، ينددون فيها بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بعودة المستوطنين لأراضي القبيبات، موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، بحسب وكالة انباء الفلسطينية "وفا".

وأكد المشاركين في المسيرة أن قرار الحكومة الإسرائيلية بعودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة، منذ عام 2005، انتهاك صارخ لجميع الأعراف الدولية والإنسانية ولقرارات الأمم المتحدة، وتصعيد إرهابي جديد ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد المشاركين في المسيرة على ضرورة مواصلة المسيرات الرافضة لقرارت حكومة الاحتلال ومواجهة اعتداءات المستوطنين الإسرائيلين المتكررة.

ويذكر أن قوات الإحتلال قامت بإخلاء مستوطنة "حومش" تطبيقا لقانون "فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية"، عام 2005، لكن حكومة الأحتلال برئاسة اليميني بنيامين نتينياهو قامت بإصدار  قانونا يلغي ذلك القانون ويسمح بدخول المستوطنين إليها.

وقام ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال بالتوقيع على أمرين عسكريين، بإيعاز من وزيري الجيش يوآف غالانت، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأول يلغي منع دخول المستوطنين إلى المنطقة، والثاني يقضي بأن منطقة "حوميش" تخضع لمنطقة نفوذ ما يسمى "المجلس الإقليمي الاستيطاني (شومرون)".

وصادقت الكنيست الإسرائيلية على مشروع تعديل بنود في قانون فك الترابط الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وهي: (حوميش، وغانيم، وكاديم، وسانور)، وإلغاء "العقاب الجنائي" المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراضي فلسطينية.
 

 

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