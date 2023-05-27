قرار قضائي عاجل بشأن تهرب أحمد آدم من الضرائب

أجلت دائرة جُنح مستأنف التهرب الضريبي، اليوم السبت، الاستئناف المُقام من الممثل أحمد آدم في القضية رقم 57 لسنة 2021، جُنح التهرب الضريبي لجلسة 29 يوليو المقبل لورود التقارير.

وكانت قد قضت المحكمة في حكم أول درجة بتغريم أحمد آدم بمبلغ 300 ألف جنيه، بتهمة التهرب الضريبي عن برنامج آدم شو الذي يقدمه الفنان.



وكشفت عريضة القضية، تهرب الفنان أحمد آدم من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج "آدم شو" فى فترة عام 2013، وأجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.



وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فأكد القانون أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.