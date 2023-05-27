قرار قضائي عاجل بشأن تهرب أحمد آدم من الضرائب

أجلت دائرة جُنح مستأنف التهرب الضريبي، اليوم السبت، الاستئناف المُقام من الممثل أحمد آدم في القضية رقم 57 لسنة 2021، جُنح التهرب الضريبي لجلسة 29 يوليو المقبل لورود التقارير.
وكانت قد قضت المحكمة في حكم أول درجة بتغريم أحمد آدم بمبلغ 300 ألف جنيه، بتهمة التهرب الضريبي عن برنامج آدم شو الذي يقدمه الفنان.
وكشفت عريضة القضية، تهرب الفنان أحمد آدم من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج "آدم شو" فى فترة عام 2013، وأجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.
وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فأكد القانون أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.