أوروبا مخترقة.. تفاصيل مثيرة عن توغل الصين بأروقة الاتحاد وامتلاك النفوذ ومواجهتها باستهداف التمويل الخارجي

يبدو أن أوروبا لا تستيقظ إلا مؤخرا، وكما لم تدرك حجم الدب الروسي بعد تملك الرئيس فلاديمير بوتين زمام الأمور وكيف استطاع أن يرجع الكثير من قوة القطب السوفيتي، فإنها أدركت الآن أنها مخترقة من الصين، وأن النفوذ الصيني متغوّل داخل أروقة صناعة القرار، وتمتلك شبكة ضخمة من المؤسسات الدعائية والمراكز الفكرية والمؤسسات التعليمية، بل وكذلك استطاعت أن يكون لها سياسيون كبار خاضعين لها، وهو ما كشفته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وفي محاولة لتحجيم هذا التأثير، والحد من ذلك النفوذ، بدأ الاتحاد في اتخاذ إجراءات ومراجعات لنقاط ضعف منظومته التي اخترقتها الصين، وكان أول نقاط الضعف، هى ما يطلق عليه النقاط العمياء، وهي المؤسسات والمراكز التي تدار بشكل كامل من قبل الأوروبيين، ولكنها خاضعة بالكامل للصين عبر تمويلها لتلك المؤسسات، لذلك كان النقاش بقوة حول قانون يستهدف التمويل من خارج الاتحاد، وتلك تفاصيل ما جاء بالتقرير.

من يسيطر على الرأي العام والقرار السياسي

"أوروبا عمياء إلى حد كبير عن النفوذ الصيني" .. هكذا يقول مستشار الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط الاستعدادات لكشف النقاب عن قانون يستهدف التمويل من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما يقول خبير في المفوضية الأوروبية إن نهج الصين للتأثير على العمليات يزداد تشددًا.

ومن جانبه قالت المستشارة الخاصة للمفوضية الأوروبية لـ POLITICO إن الصين تكثف جهودها للتأثير على السياسة والرأي العام في الاتحاد الأوروبي - لكن الكثير من الكتلة لا يعرف ما يحدث، وقالت إيفانا كاراسكوفا، الأكاديمية التشيكية والمتخصص في التأثير الأجنبي الذي يقدم المشورة لنائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا ، إن بكين لطالما استهدفت الدعاية في الاتحاد الأوروبي ، سعياً منها لتقويض الوحدة عبر الأطلسي وتعزيز وجهة نظر بكين في الشؤون العالمية.

وضع مختلف من 2019

ولكن منذ عام 2019 ، كان نهج الصين تجاه الاتحاد الأوروبي "أكثر تكثيفا، حيث تكثف الدعاية المباشرة من خلال ما يسمى بالدبلوماسيين المحاربين الذئاب؛ بالإضافة إلى التمويل السري لمراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الربحية، وذكرت كاراسكوفا أن دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما خارج أوروبا الشرقية، غافلة أو غير راغبة في رؤية مدى هذه العمليات.

وتابعت: "في بعض البلدان، يكون الوعي بعمليات التأثير الصينية مرتفعًا، وذلك لأن لديهم تاريخًا من العمل المدعوم من روسيا، ولكن في البلدان الأخرى، هناك إنكار كامل، فهناك في أوروبا تفاوت للغاية من حيث الوعي، حيث هناك بعض البلدان التي لا تجري فيها المناقشة على الإطلاق، لذلك هناك أجزاء القارة التي لا تعرف الكثير عن النفوذ الصيني، ولكن أوروبا الغربية للأسف بأكملها لا ترى تلك الأمور رغم وجود حالات صارخة للغاية ".

تلك نماذج للسطوة الصينية

كواحد من أكثر الأمثلة العلنية للمحاولات الصينية للتأثير على الرأي العام الأوروبي، استشهدت كاراسكوفا بحالة محطتين إذاعيتين تجاريتين في جمهورية التشيك كانتا تستقبلان بانتظام محتوى، بما في ذلك النصوص المكتوبة مسبقًا، من إذاعة الصين الدولية، وهي إذاعة حكومية، حيث تم استخدام المحتوى لبرامج مدتها 30 دقيقة تعرض محتوى يبدو أنه غير ضار، ولكنها تردد نقاشات الدولة الصينية حول مواضيع مثل تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تدعي بكين أنها ملكها.

ووفقا لما جاء بتقرير الصحيفة الأمريكية، فقد تم بث أكثر من ألف حلقة من البرنامج دون أن تفصح المحطات عن ارتباطها بإذاعة الصين الدولية، ولم يتوقفوا عن النشر، إلا عندما واجه مديرو المحطات الإذاعية في أبريل الحقيقة بعد نشر تقرير بحثي عن تلك التفاصيل كتبته كاراسكوفا، وعند سؤاله عن الشراكة، رد ميروسلاف بوتشا، الرئيس التنفيذي لمحطتي إذاعية HEY و COLOR ، بفكرة أن محطاته تبث الدعاية الصينية، قائلة إنها تبث "مواضيع غير سياسية تمامًا".

دعاية ناعمة غير مباشرة في قناة موسيقية

وبالفعل بعد الكشف عن تلك التفاصيل، توقف بث أي حلقات من البرنامج منذ أوائل أبريل، فيما رفض باتشيه الإفصاح عما إذا كان قد تم إلغاء العروض، مضيفًا: "نحن نناقش حاليًا متى وكيف سيستمر العرض، كما فعلنا في الماضي"، كما انتقد تقرير كاراسكوفا ، قائلاً إنها تمضي على "افتراضات خاطئة، دون إعطاء أي مساحة لشرح أنفسنا، فقد تم وصفنا بشكل فاضح بمخالب الدعاية الصينية على الهواء، وذلك على الرغم من حقيقة أننا راديو موسيقى غير سياسي".

في المقابل كان رد كاراسكوفا حاسما حيث قالت: "لم تكن دعاية مباشرة بمعنى أنهم كانوا يقولون الرئيس الصيني شي جين بينغ هو أفضل زعيم على هذا الكوكب، ولكن عددا كبيرا من الحلقات أشاد بالحزب الشيوعي الصيني، حيث كانت دعاية ناعمة غير مباشرة عبر قناة موسيقية قد تكون أكثر تأثيرا من قناة سياسية".

محاربة التمويل الأجنبي

ويأتي التحذير الذي أطلقته كاراسكوفا بالتزامن مع تحضير المفوضية الأوروبية للكشف عن حزمة تشريعات "الدفاع عن الديمقراطية" التي تهدف إلى مكافحة المحاولات الخارجية لتقويض ديمقراطية الاتحاد الأوروبي ومصالحه، ففي خطاب حالة الاتحاد الأوروبي في عام 2022، أشارت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى مثال جامعة أمستردام الحرة - التي قطعت العام الماضي تدفق التمويل الصيني بعد إجراء تحقيق - كمثال على كيفية عمل الصين سرًا لتشكيل الرأي.

وكجزء من هذه الحزمة، من المقرر أن تكشف المفوضية النقاب عن مشروع قانون من شأنه إجبار المنظمات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على الكشف عن الدول الخارجية التي تمولها، وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة لديها قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، وقانون شفافية التأثير الخارجي لأستراليا (FITSA)، ولكن خطة أوروبا - التي يطلق عليها مؤقتًا قانون الشفافية - محددة بشكل أكثر تحديدًا ، وفقًا للعديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ونشرته الصحيفة الأمريكية.

هذا ما يستهدفه القانون الجديد وتلك المخاوف منه

ويستهدف القانون الأوروبي المنظمات وليس الأفراد، ويتوقع فرض غرامة إدارية غير محددة على أي شخص يفشل في الإبلاغ عن مصدر دخله، ولكن في المقابل هناك كانت المنظمات غير الربحية شديدة الانتقاد لتلك الخطوات، حيث قالت إن الاقتراح سيسمح لقادة مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بقمع المنظمات المؤيدة للديمقراطية (كثير منها ممول من الولايات المتحدة)، بينما يشجع المستبدين على استخدام قوانين مماثلة لقمع المعارضة في الخارج.

وقد اندلعت جورجيا احتجاجًا على قانون العملاء الأجانب الخاص بها في وقت سابق من هذا العام - وهو مثال آخر على كيفية تعامل أوروبا بحذر مع موضوع التدخل الأجنبي، لكن كاراسكوفا ردت بأن الدول الاستبدادية لن تنتظر إذن أوروبا لقمع مصادر التمويل الأجنبية - وأن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديًا متزايدًا من خلال عمليات التأثير غير المكتشفة، وقالت: "لقد شهدنا انتشارًا كبيرًا للمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر بتمويل صيني".

تعاون صيني روسي

وتطرق تقرير الصحيفة الأمريكية إلى بعد آخر، حيث أضاف أن الصين ضخت المزيد من الموارد في تشكيل خطاب الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن بكين تتعاون بشكل متزايد مع الجهات الفاعلة الروسية لتعزيز نقاط الحوار المواتية لكل من موسكو وبكين - على سبيل المثال من خلال الاستشهاد بمصادر صينية في وسائل الإعلام الحكومية الروسية والعكس صحيح.

وردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد جازف بتكميم وجهات النظر البديلة، قال كاراسكوفا إن الجمهور يجب أن يكون أحرارًا في الوصول إلى مصادر مختلفة، لكن يجب عليهم أيضًا معرفة كيفية تمويل وجهات النظر هذه، فأوروبا منفتحة حقًا، ولكن حان الوقت ليس للإغلاق، ولكن لإلقاء الضوء على الاتجاه الذي تتجه إليه التدفقات المالية بالفعل ولأي غاية.