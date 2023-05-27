لوتون سيتي يفوز بأغلى مباراة بالعالم على حساب كوفنتري ويصعد للدوري الإنجليزي

صعد فريق لوتون سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بفوزه على نظيره كوفنتري تاو في نهائي الملحق المؤهل والذي أُقيم على ملعب ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية، وذلك بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

افتتح كلاك التسجيل لـ لوتون في الدقيقة 23، قبل أن يُعادل هامير النتيجة لـ كوفنتري في الدقيقة 66.

التعادل ظل في الوقت الأصلي، وامتد للوقت الإضافي، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، استمرت الإثارة قائمة، حيث سجل كل فريق 5 ركلات، ليلجأوا للعب ركلة وركلة، فسجل لوتون، وأهدر دابو لـ كوفنتري، لينتهي اللقاء بـ 6 ركلات مقابل 5 لـ لوتون، ويصعدون للدوري الإنجليزي.

وبذلك رافق فريق لوتون سيتي ، بيرنلي وشيفيلد يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما احتلا المركزين الأول والثاني بدوري الدرجة الأولى “شامبيونشيب”.

وسيحصل فريق لوتون سيتي على مبلغ 170 مليون جنيه إسترليني بعد فوزه بالمباراة على مدار 3 سنوات، قد يزيد إلى 300 مليون جنيه إسترليني من عوائد البث التليفزيوني، حال تمكن الفريق من البقاء في البريميرليج، لذا تُعد تلك المباراة أغلى مباراة في كرة القدم.