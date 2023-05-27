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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن شائعة حكم قضائي بشأن شركات التطوير العقاري: بتهزروا مع القضاء

أحمد موسى
أحمد موسى

تساءل الإعلامي أحمد موسى، :" هل من الممكن أن يعلن أي شخص عن حكم قضائي لم يحدث؟".

 

النقض تكشف حقيقة صدور حكم قضائي بشأن شركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المبانى

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  خلال الأيام الماضية انتشر خبر كاذب عن إصدار محكمة النقض خاص بشركات التطوير العقاري ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"   من نشر الخبر الكاذب عن حكم محكمة النقض له هدف ما ".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :" محكمة النقض نفت ما تم نشره، ومن النادر أن تصدر محكمة النقض بيان مثل هذا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الخبر الكاذب الذي انتشر أفاد بأن محكمة النقض أصدرت حكم بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام "، مضيفا:" يا جماعة انتوا بتهزروا مع القضاء، وهذه الشائعة قد تتسبب في أزمة لقطاع كبير من العاملين في شركات التطوير العقاري ".

نفي محكمة النقض 

ونفت محكمة النقض ما تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الإجتماعي وشبكة المعلومات الدولية من صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المبانى ومد مهلة التنفيذ والإستلام.

وأضافت محكمة النقض أنه جارى التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط ، مناشدة كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار.

أحمد موسى القضاء محكمة النقض شائعة اخبار التوك شو

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