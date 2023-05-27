أحمد موسى عن المتحف المصري الكبير : محدش عنده حضارة زينا

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن زيارته إلى المتحف المصري الكبير، ورؤية حجم الإنجاز الذي نفذته مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي يقول للحكومة دائما "اعملوا كل حاجة زي مالكتاب بيقول ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الخبراء المصريين قاموا بنقل مركب الشمس إلى المتحف المصري الكبير باحترافية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر تمتلك عقول أثرية على أعلى مستوى تقوم بعمليات إنجاز كبيرة في قطاع الأثار ".، مضيفا:" ده تاريخنا وحضارة 7000 سنة، ومحدش عنده آثار زينا ومش واخدين حاجة حد".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عند افتتاح المتحف المصري الكبير سنجد طوابير على أبواب المتحف الراغبين في زيارته".