سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

سارة شندي أصبحت أول رقيب شرطة مصرية مسلمة في ولاية أوهايو الأمريكية.

من هي سارة شندي؟

بحسب شبكة "نيوز 5 كليفلاند" الأمريكية، فلأكثر من 15 سنة كرّست سارة شندي من شمال شرق أوهايو حياتها لإنفاذ القانون، وشاركت قصة نجاحها في محاولة لإلهام الشباب لمتابعة مهنة في خدمة المجتمع كضباط شرطة.

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وفي 24 مايو الجاري، حققت سارة شندي علامة فارقة أخرى، حيث أدت اليمين مع قسم شرطة جامعة كيس ويسترن ريزيرف، وأصبحت أول رقيب شرطة مصرية مسلمة في ولاية أوهايو بأمريكا.

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