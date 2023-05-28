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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

سارة شندي
سارة شندي

سارة شندي أصبحت أول رقيب شرطة مصرية مسلمة في ولاية أوهايو الأمريكية. 

 

من هي سارة شندي؟ 

بحسب شبكة "نيوز 5 كليفلاند" الأمريكية، فلأكثر من 15 سنة كرّست سارة شندي من شمال شرق أوهايو حياتها لإنفاذ القانون، وشاركت قصة نجاحها في محاولة لإلهام الشباب لمتابعة مهنة في خدمة المجتمع كضباط شرطة.

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وفي 24 مايو الجاري، حققت سارة شندي علامة فارقة أخرى، حيث أدت اليمين مع قسم شرطة جامعة كيس ويسترن ريزيرف، وأصبحت أول رقيب شرطة مصرية مسلمة في ولاية أوهايو بأمريكا.

للمزيد حول قصة سارة شندي، أول مصرية في الشرطة الأمريكية، ومن هي سارة شندي وماذا فعلت، شاهد الفيديوجراف التالي:

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