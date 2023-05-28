عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار| سقوط الشحات المليونير.. طرح لحوم بـ 195 جنيهًا.. نسرين أمين ترد على أخبار زواجها

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية في شتى المجالات، نرصد أبرزها في التقرير التالي الذي يرصد أهم الأخبار.

 

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر
 

مصر للطيران: قائد الطائرة B738  يهبط بسلام في مطار جدة بعد انفجار أحد الإطارات
 

كنائس زويلة تحتفل بتذكار دخول السيد المسيح مصر بـ صندوق الأسرار
 

الشحات المليونير.. تفاصيل مثيرة وراء سقوط متسول بحوزته تامول
 

وزير الرياضة: قضية مرتضى منصور ليست مخلة للشرف
 

نسرين أمين ترد على أخبار زواجها: لا أحب التحدث عن حياتي الشخصية.. فيديو
 

استعدادًا لعيد الأضحى.. التموين تطرح لحوماً طازجة بسعر 195 جنيهًا للكيلو
 

عيب يا جماعة.. علي جمعة: حزين من إنكار دعوة الصلاة على النبي|فيديو
 

علي جمعة: يجوز الحج بالتقسيط من خلال القرض
 

أول تعليق من بايدن بعد الاتفاق على سقف الدين
 

الاخبار اهم الاخبار الأخبار المهمة عاصفة ترابية مصر للطيران الشحات المليونير مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 جنيهات دفعة واحدة|الدولار يهتز بقوة بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

هاني حتحوت يرد على تساؤلات خالد الغندور بشأن حلقة فرجاني ساسي

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

ترشيحاتنا

طقس غير مستقر يضرب المملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لهذه المناطق

نهائي أبطال إفريقيا.. قرار جديد من الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

تحذير هام لهؤلاء الأشخاص والتوجه للمستشفي فورًا في العواصف الترابية

تفتيش الطلاب على بوابات لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بالعصا الإلكترونية

الشيخ ممدوح عامر: أنا تلقائي في تصرفاتي ومعاذ الله أن أتجرأ على القرآن

الطازجة تبدأ من 195 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكل هياكل| تراجع غير مسبوق بأسعار اللحوم.. الكيلو وصل 195 جنيهًأ

متستهتريش.. 22 نصيحة لحماية نفسك وأسرتك ومنزلك من العاصفة الترابية

إعجاز علمي.. أساليب يستخدمها العلماء للبحث عن المقابر الفرعونية المفقودة

لحماية الجهاز التنفسي من العاصفة.. أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من الغبار

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ