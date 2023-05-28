أهم الأخبار| سقوط الشحات المليونير.. طرح لحوم بـ 195 جنيهًا.. نسرين أمين ترد على أخبار زواجها

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية في شتى المجالات، نرصد أبرزها في التقرير التالي الذي يرصد أهم الأخبار.

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر



مصر للطيران: قائد الطائرة B738 يهبط بسلام في مطار جدة بعد انفجار أحد الإطارات



كنائس زويلة تحتفل بتذكار دخول السيد المسيح مصر بـ صندوق الأسرار



الشحات المليونير.. تفاصيل مثيرة وراء سقوط متسول بحوزته تامول



وزير الرياضة: قضية مرتضى منصور ليست مخلة للشرف



نسرين أمين ترد على أخبار زواجها: لا أحب التحدث عن حياتي الشخصية.. فيديو



استعدادًا لعيد الأضحى.. التموين تطرح لحوماً طازجة بسعر 195 جنيهًا للكيلو



عيب يا جماعة.. علي جمعة: حزين من إنكار دعوة الصلاة على النبي|فيديو



علي جمعة: يجوز الحج بالتقسيط من خلال القرض



أول تعليق من بايدن بعد الاتفاق على سقف الدين

