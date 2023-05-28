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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حفلات الزفاف والكحوليات بينها.. محظورات مهمة مع انطلاق التصويت في انتخابات الإعادة بتركيا

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

انطلقت في عموم تركيا صباح اليوم الأحد عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه رئيس حزب "الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو.

ويدلي المواطنون بأصواتهم في الانتخابات حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، إذ يصوتون في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا.

وتجري الجولة الثانية لأول مرة في تاريخ تركيا، لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو الجاري.​​​​​​​

وتم تخصيص 600 ألف فرد أمن و73 مروحية و8 طائرات و61 مسيرة لتأمين الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية.

وذكرت صحيفة "حريت" أنه لضمان سير عمليات التصويت دون وقوع حوادث ولضمان الأمن، خصصت وزارة الداخلية حوالي 600 ألف شخص، من بينهم 325 ألف عنصر من الشرطة، وأكثر من 190 ألف عنصر من الدرك، وحوالي 2700 من حرس السواحل.

فيما تم نشر أكثر من 58 ألفًا من رجال الأمن و17189 من الحراس المتطوعين في عموم تركيا، إضافة إلى 73 طائرة هليكوبتر و8 طائرات و61 طائرة بدون طيار و244 قاربًا جاهزة لأي طارئ.

من جانبها سلطت وكالة "الأناضول" التركية الضوء على عدد من الأشياء المحظورة في نطاق الانتخابات، حيث لن يتم بيع المشروبات الكحولية من الساعة 06.00 إلى 12 صباحًا، كما يُحظر تقديم المشروبات الكحولية وشربها في الأماكن العامة.

وبموجب القوانين التركية، يُحظر حتى الساعة السادسة من مساء يوم التصويت نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها.

ويتم السماح بنشر الأخبار والبلاغات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات فقط بين الساعة السادسة والتاسعة مساء.

وبداية من الساعة التاسعة مساء من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي.

ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل الساعة التاسعة مساء، إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.

كما يحظر حمل السلاح لغير قوات الأمن والمكلفين بحماية الأمن العام.

ويمكن إقامة حفلات الزفاف بعد الساعة السادسة مساء من يوم الانتخابات بشرط اتباع قواعد الحظر الانتخابي والقواعد المحددة في هذا الإطار.

تركيا الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية أردوغان كيليتشدار أوغلو انتخابات الرئاسة بتركيا

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