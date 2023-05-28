قيمتها 3 ملايين جنيه.. ضبط سيدتين بحوزتهما 474 طربة حشيش بشمال سيناء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط سيدتين مقيمتان بدائرة قسمى شرطة أول وثان العريش، حال تواجد كلاً منهما بمسكنها وبحوزتهما (474 طربة من مخدر الحشيش وزنت 47,5 كيلو جرام- مبالغ مالية - هاتفى محمول).

وبمواجهتهما اعترفتا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى وهاتفى المحمول للتواصل مع عملائهما.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 3,300,000 ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف جنية تقريباً) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية وخاصة حائزى ومتجرى المواد المخدرة .