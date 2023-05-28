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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدية من أرمينيا للشعب المصري.. إطلاق اسم المحروسة على أحد ميادينها

ميدان مصر في أرمينيا
ميدان مصر في أرمينيا

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم السفير هراتشيا ارشاك بولاديان سفير ارمينيا بالقاهرة، وأكد محافظ القاهرة أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب أرمينيا وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين والتى كان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح  السيسي رئيس الجمهورية لأرمينيا في الفترة من 28- 29 يناير 2023.

 

العلاقات بين مصر وأرمينيا

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدينة يريفان عاصمة أرمينيا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتوقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين المدينتين، والتعاون فى مجال مواجهة التغييرات المناخية.


وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء للجهود التى قامت بها الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ونجاحها فى التعامل معها دون التأثير على تنفيذ خطط التنمية التى تسير بخطى سريعة.


وأكد السفير هراتشيا ارشاك بولاديان سفير أرمينيا بالقاهرة أنه عاش بمصر 10 سنوات وشاهد التطور الكبير والنمو العمرانى السريع فى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة.


ووجه سفير أرمينيا الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة العاصمة الارمينية يريفان، كما أهدى إليه صورة للميدان الذى أطلق عليه اسم "ميدان مصر" تقديرًا للعلاقات المميزة التى تربط البلدين ، والذي يقع في واحدة من أهم المناطق بالعاصمة الأرمينية.

أرمينيا القاهرة محافظ القاهرة مصر وأرمينيا ميدان مصر

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