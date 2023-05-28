أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

يعد القلب من أهم أعضاء جسم الإنسان حيث أن أى خلل بها يمكن أن يؤدي لمضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة لذا من المهم معرفى كيفية حماية هذا الجزء الحيوي فى الجسم من الأمراض.

وذكر موقع “nhlbi” أهم الأطعمة التى تساعد فى تحسن صحة القلب بل وحمايته من الأمراض

الخضراوات مثل البروكلي والجزر والخضر الورقية كالسبانخ والكرنب واللفت والملفوف،

الفواكه مثل التفاح والموز والبرتقال والكمثرى والعنب والبرقوق

الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان العادي والأرز البني والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو التورتيلا

منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم مثل الحليب أو الجبن أو الزبادي

الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية (السلمون والتونة والسلمون المرقط)

اللحوم الخالية من الدهون مثل اللحم البقري المفروم أو الدجاج منزوع الجلد أو الديك الرومي بنسبة 95٪

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