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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

أمراض القلب
أمراض القلب

يعد القلب من أهم أعضاء جسم الإنسان  حيث أن أى خلل بها يمكن أن يؤدي لمضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة لذا من المهم معرفى كيفية حماية هذا الجزء الحيوي فى الجسم من الأمراض.

وذكر موقع “nhlbi” أهم الأطعمة التى تساعد فى تحسن صحة القلب بل وحمايته من الأمراض

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  • الخضراوات  مثل البروكلي والجزر والخضر الورقية كالسبانخ والكرنب واللفت والملفوف،
  • الفواكه  مثل التفاح والموز والبرتقال والكمثرى والعنب والبرقوق
  • الحبوب الكاملة  مثل دقيق الشوفان العادي والأرز البني والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو التورتيلا
  • منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم  مثل الحليب أو الجبن أو الزبادي
  • الأسماك  الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية (السلمون والتونة والسلمون المرقط)
  • اللحوم الخالية من الدهون  مثل اللحم البقري المفروم أو الدجاج منزوع الجلد أو الديك الرومي بنسبة 95٪

فوائد_اللحم_المشوي
فوائد_اللحم_المشوي
  • البيض من الأكلات المفيدة جدا لصحة القلب
  • المكسرات والبذور  ومنتجات  الصويا  (التوفو)
  • البقوليات  مثل الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء السوداء والفاصوليا
  • الزيوت والأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة:
  • زيوت الكانولا والذرة والزيتون والقرطم والسمسم وعباد الشمس وفول الصويا وليس زيت جوز الهند أو زيت النخيل
  • المكسرات مثل الجوز واللوز والصنوبر
  • زبدة الجوز والبذور من الأطعمة الجيدة لـ القلب
  • سمك السلمون والسلمون المرقط
  • البذور مثل السمسم ، عباد الشمس ، اليقطين ، أو الكتان
  • افوكادو من الفواكه المفيدة للترطيب الجسم وصحة القلب 
     
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