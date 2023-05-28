وكالة الأناضول: فرز 90% من الأصوات.. وحصول أردوغان على 52.72%

أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن النتائج الأولية لجولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية تظهر حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 52.72% من الأصوات.

وأضافت الأناضول، أن المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو حصل على 47.28%، وذلك بعد فرز 90% من الأصوات في صناديق الاقتراع حتى الآن.

ومنذ قليل، قالت وكالة الأناضول إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية 83.99%.

وأغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ عملية فرز الأصوات.