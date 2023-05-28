عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحات قتل الروس .. سيناتور أمريكي يفضح أسوأ أسرار واشنطن

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للتحقيق في التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي، فاسيلي بيسكاريف، إن تصريحات السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، حول مقتل تشير إلى أن الولايات المتحدة هي الراعي الرئيسي والمحرض على الحرب غير المعلنة ضد روسيا.

وأضاف بيسكاريف: “في الواقع، كشف السيناتور الذي يكره روسيا بشكل مجنون عن أسوأ أسرار لواشنطن. ومع ذلك، فقد أصبح منذ فترة طويلة سرًا مكشوفًا، فالولايات المتحدة هي الراعي والمحرض الرئيسي للحرب غير المعلنة ضد روسيا، التي يتم شنها بالوكالة وي أراض أجنبية”.

روسيا تشن هجوما بطائرة مسيرة على كييف قبل الذكرى السنوية لتأسيس المدينة

رئيس بيلاروسيا: نحارب الغرب مع روسيا من أجل عالم متعدد الأقطاب

وأكد أن “الولايات المتحدة هي المهتمة في استمرار القتال لأطول فترة ممكنة على أمل ليس فقط إضعاف روسيا بل تدميرها”.

وقال بيسكاريف: "ليندسي جراهام لم يفضح أمريكا ببيانه، لقد عملت الولايات المتحدة على مدار تاريخها مرات عديدة كمحرض على أكثر الحروب والصراعات دموية، حيث رعت ودعمت بالسلاح أكثر الأنظمة بغيضة وكراهية للبشرية".

مجلس الدوما الروسي بيسكاريف ليندسي جراهام الولايات المتحدة روسيا أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

قرار مستفز.. الوداد المغربي يعترض على "كاف" قبل مواجهة الأهلي

أوجستي بوش يكشف الفارق بين التتويج بإفريقيا للسلة مع الزمالك والأهلي

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من حزب العدالة والتنمية التركي بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية

صدمة قوية لـ أوكرانيا بشأن مقاتلات “إف-16”.. هل تقلب موازين الحرب؟

السعودية .. إعلان عاجل من "الزكاة والجمارك" بشأن انتهاء مبادرة إلغاء الغرامات

وكالة أنكا: كليتشدار حصل على 50.13% مقابل 49.87% لأردوغان

زلزال قوي يضرب الحدود التركية الإيرانية

نتائج أولية.. أردوغان يتقدم على كليتشدار أوغلو بعد فرز 75% من الأصوات

تجسس وتسرييب معلومات.. خلافات بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني تنذر بعواقب وخيمة

المعارضة التركية تعلن تقدم كليتشدار أوغلو في سباق الرئاسة

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يخسر من برينتفورد بهدف في الدوري الإنجليزي

أسيست لـ صلاح .. ليفربول يسقط في فخ التعادل مع متذيل الدوري الإنجليزي

حفل زفاف لليوم الثانى فى الجونة.. ابن ماجد الكدواني وزوجته يثيران الجدل

أول تعليق من أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

رئيس الجزائر يهنئ أردوغان على فوزه بانتخابات الرئاسة التركية

أرسنال يكتسح وولفرهامبتون بخماسية وينهي الدوري الإنجليزي وصيفًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هو أهلي كلهم| شاهد.. شيرين تتغزل في حسام حبيب خلال تواجدهم بجدة

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

فيديو

«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ