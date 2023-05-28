بعد تصريحات قتل الروس .. سيناتور أمريكي يفضح أسوأ أسرار واشنطن

قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للتحقيق في التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي، فاسيلي بيسكاريف، إن تصريحات السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، حول مقتل تشير إلى أن الولايات المتحدة هي الراعي الرئيسي والمحرض على الحرب غير المعلنة ضد روسيا.

وأضاف بيسكاريف: “في الواقع، كشف السيناتور الذي يكره روسيا بشكل مجنون عن أسوأ أسرار لواشنطن. ومع ذلك، فقد أصبح منذ فترة طويلة سرًا مكشوفًا، فالولايات المتحدة هي الراعي والمحرض الرئيسي للحرب غير المعلنة ضد روسيا، التي يتم شنها بالوكالة وي أراض أجنبية”.

وأكد أن “الولايات المتحدة هي المهتمة في استمرار القتال لأطول فترة ممكنة على أمل ليس فقط إضعاف روسيا بل تدميرها”.

وقال بيسكاريف: "ليندسي جراهام لم يفضح أمريكا ببيانه، لقد عملت الولايات المتحدة على مدار تاريخها مرات عديدة كمحرض على أكثر الحروب والصراعات دموية، حيث رعت ودعمت بالسلاح أكثر الأنظمة بغيضة وكراهية للبشرية".