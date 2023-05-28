بيلاروس تغلق الطرق على الحدود مع موسكو.. ماذا يحدث؟

قال سكرتير مجلس الأمن في بيلاروس، ألكسندر فولفوفيتش، إن مينسك اتخذت عددًا من الخطوات لإغلاق الطرق مع روسيا لضمان الأمن، مؤكدا أن ذلك يتم دون إغلاق الحدود بشكل كامل مع روسيا.

وكشف فولفوفيتش لقناة “ONT”: "في بيلاروس، تم تعزيز حدود الدولة، وتم تنظيم تعاون وثيق بين جميع الخدمات الخاصة: المخابرات، وحرس الحدود، ووزارة الشئون الداخلية، لتجاوز التشكيلات المسلحة غير الشرعية".

وأضاف: "في الوقت نفسه، أولينا اهتمامًا أيضًا للحدود الشرقية، دون أن نغلق أنفسنا بأي شكل من الأشكال من شركائنا الاستراتيجيين - روسيا، وأدركنا أنه ليس لدينا حدود مع الاتحاد الروسي.. وعلى هذا النحو، أخذنا عددًا من الخطوات، بما في ذلك إغلاق الطرق المختلفة ذات الاستخدام غير الأساسي”.

وتابع قائلا: “كان الهدف من ذلك، أولاً وقبل كل شيء، ضمان سلامة الناس، سواء في أراضي جمهورية بيلاروس أو على أراضي روسيا”.