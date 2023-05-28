تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية حول إطلاق وزارة الأوقاف مسابقة أعرف قدر نبيك في إطار التعريف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيان أخلاقه وشمائله، من داخل مسجد الإمام الحسين واعلنت عن جوائز للفائزين بقيمة ٢٠٠ الف جنيه

تتضمن تفاصيل مسابقة “اعرف قدر نبيك أولا قراءة كتابي: الأدب مع سيدنا رسول الله طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، وكتاب مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية وهو أيضا طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية و الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأخيرا كتابة بحث حول الدروس المستفادة من معاهدات النبي (صلى الله عليه وسلم) وتوثيق نصوص هذه المعاهدات من المصادر المعتمدة لها.