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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز صيام يوم الإثنين بنية التطوع وقضاء رمضان.. أمين الفتوى يوضح

صدى البلد

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز للشخص أن يصوم الأيام التي عليه في الأيام القمرية من كل شهر والاثنين والخميس، لافتا إلى أنه بذلك جمع بين نيتي صيام القضاء والنوافل.

وأجاب وسام، بأحد البرامج الفضائية، عن سؤال متصلة: "هل يجوز صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان في أيام 13 و14 و15 من كل شهر وكذلك الاثنين والخميس؟"، قائلا: "يجوز الجمع بين نيتين في الصيام، ولكن تكون نية القضاء مقدمة على النوافل لأن القضاء أولى وأهم".


سبب صيام النبي يومي الإثنين والخميس
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لسببين.

وأوضح «عبد المعز» في لقائه بأحد البرامج الفضائية، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يوم الإثنين لأنه يوم ميلاده، ويصوم يوم الخميس حيث ترفع فيه الأعمال إلى الله، وفيه يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أحب أن يرفع عملي وأنا صائم».

وأضاف أن ذلك لأن الصيام من أعلى العبادات وأفضل القربات ، فعندما سئل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن أفضل الأعمال، فقال: «عليك بالصوم، فإنه لا عدل له»، فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لله تعالى.

هل كفارة الجماع في صيام التطوع كما في رمضان

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان؛ يجب عليه صيام 60 يوما، فإن لم يستطع؛ أطعم 60 مسكينا من أوسط ما يطعم به أهله.

وأوضح الدكتور على جمعة في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردا على سؤال: ما حكم من جامع زوجته أثناء صيام التطوع ؟ أنه لا تجب عليه فدية من جامع زوجته أثناء صيام التطوع، لكن يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره.

 

الصيام صيام الإثنين والخميس صيام القضاء الأيام القمرية

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هل يجوز صيام يوم الإثنين بنية التطوع وقضاء رمضان.. أمين الفتوى يوضح

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