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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتزامن مع انفجارات.. عمدة كييف يطالب المواطنين بالبقاء في الملاجئ

كييف
كييف

أعلن عمدة بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية.

وقال عمدة كييف إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على إسقاط أهداف في سماء العاصمة، مطالبا المواطنين بالبقاء في الملاجئ.

ومن ناحية أخرى، أدانت فرنسا الضربات الصاروخية الروسية وهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، وآخرها الهجوم قبل فجر أمس الأحد الذي يعد الهجوم الرابع عشر خلال شهر مايو على العاصمة الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر: "إن الضربات الروسية، التي تأتي بالتزامن مع احتفالات تأسيس مدينة كييف، استهدفت مرة أخرى أهدافا مدنية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وأودت بحياة ما لا يقل عن شخصين، وأصابت آخرين".

وأشارت المتحدثة إلى تصريحات وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا التي أكدت مرارا أن "هذه الأعمال تشكل جرائم حرب، ولا يمكن أن تمر دون عقاب"، مؤكدةً مواصلة فرنسا تقديم الدعم للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.
 

الخارجية الفرنسية العاصمة الأوكرانية كييف الضربات الصاروخية الروسية

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