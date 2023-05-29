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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مش هتعرف تاخد رقمها بعد كده.. خاصية جديدة رائعة للبنات في واتساب

مش هتعرف تاخد رقمها
مش هتعرف تاخد رقمها بعد كده..خاصية جديدة رائعة للبنات في وات

يتخذ تطبيق واتساب WhatsApp ، منصة المراسلة الفورية الشهيرة المملوكة لشركة ميتا ، خطوات للبقاء في المقدمة في السوق التنافسي من خلال تقديم ميزات جديدة وتحسين تجربة المستخدم.  في آخر تحديثاته ، يعمل التطبيق على السماح للمستخدمين باختيار أسماء المستخدمين بدلاً من الاعتماد فقط على أرقام الهواتف لتحديد الهوية والعمل أيضًا على صفحة إعدادات معاد تصميمها.

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني،  يتضمن تحديث واتساب للإصدار التجريبي WhatsApp beta رقم 2.23.11.15 لنظام أندرويد ميزة "اسم المستخدم"،  ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بتعيين أسماء مستخدمين فريدة لحساباتهم.

من خلال القيام بذلك ، يهدف واتساب إلى تعزيز الخصوصية من خلال تقديم بديل لأرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال.  سيكون لدى المستخدمين خيار اختيار اسم مستخدم لا يُنسى ، مما يمكنهم من التواصل مع الآخرين داخل التطبيق دون مشاركة أرقام هواتفهم.

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بجانب هذه الميزة ، يقوم واتساب أيضًا بتجديد صفحة الإعدادات الخاصة به.  تعرض آخر تحديثات بيتا لنظام Android (الإصداران 2.23.11.16 و 2.23.11.18) واجهة إعدادات مُعاد تصميمها.  يتضمن التصميم الجديد 3 اختصارات ملائمة: الملف الشخصي والخصوصية وجهات الاتصال.  

من خلال تحديد اختصار إعدادات التطبيق ، سيتمكن المستخدمون من الوصول السريع إلى صفحة الإعدادات التي تم تجديدها ، والتي تحتوي على صورة ملف تعريف بارزة واختصار لعرض QR كود.  سيتم أيضًا إعادة تنظيم قسم الإعدادات ليسهل على المستخدمين العثور على الخيارات المختلفة وضبطها.

من المهم ملاحظة أن هذه الميزات في مرحلة تجريبية حاليًا وسيتم إصدارها في التحديث المستقبلي لتطبيق واتساب.  مع إدخال أسماء المستخدمين وصفحة الإعدادات المعاد تصميمها ، يهدف التطبيق إلى تزويد المستخدمين بخصوصية محسّنة وقابلية استخدام محسّنة.

جدير بالذكر أنه قدم واتساب مؤخرًا إمكانية تعديل الرسائل المرسلة في غضون 15 دقيقة.  تتيح هذه الميزة للمستخدمين تعديل الرسالة التي أرسلوها عن طريق الضغط عليها مع الاستمرار واختيار خيار "تحرير" أو edit.  يتم حاليًا طرح ميزة تحرير الرسائل عالميًا وستكون متاحة لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

واتساب WhatsApp Whatsapp Beta ميتا Edit

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