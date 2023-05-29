محافظة القاهرة تقيم معرضا للحرف اليدوية بالحديقة الدولية

أقامت محافظة القاهرة معرضًا للحرف اليدوية بالحديقة الدولية فى إطار انضمام مدينة القاهرة إلى شبكة المدن الابداعية لليونسكو في مجالي الحرف التراثية و الفنون الشعبية .

وأكد محافظ القاهرة ان تلك الفعاليات تأتى فى ضوء اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادي للمرأة وإيجاد فرص عمل لأصحاب الحرف توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة و تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وتضمن المعرض بعض الحرف التراثية من المشغولات اليدوية والجلود ، والخوص ، والحديد المشغول ، والكروشيه ، والاكسسوار و الديكوباج ، والريزن ، بالإضافة إلى منتجات التجميل المصنوعة يدويًا .