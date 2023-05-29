عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطالبة عاجلة من وزير الرياضة لـ الأهلي قبل مواجهة الوداد.. فيديو

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، أن الجميع يقف خلف النادي الأهلي، ممثل مصر في النهائي الأفريقي، وأنه متواصل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن مباراة الأهلي أمام الوداد و الحضور الجماهيري.

txt

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري .. والقناة الناقلة

txt

وعوا الجماهير.. رسالة مثيرة من وزير الرياضة لإدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا


وأضاف وزير الشباب و الرياضة، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر، أن هناك جهد كبير من أجل الحضور الجماهيري، وهناك تواصل مع النادي الأهلي.


وأشار إلى أنه طلب من إدارة النادي الأهلي بتوعية الجماهير بسلوكيات التشجيع قبل النهائي الإفريقي في مساعٍ مع الجهات المختصة لزيادة الحضور بلقائه أمام الوداد 4 يونيو المقبل.
ولفت إلى أن الأهلي عليه دور بالتوعية، وأن هناك نظام وعلى الجميع احترام الأنظمة، وأن هناك أمر خير، وأن الحضور الجماهير سيزيد عن 20 ألف.
وتمنى وزير الشباب و الرياضة، الفوز لـ النادي الأهلي، و التشجيع المثالي، وأن هناك دعم كبير لـ النادي الأهلي، وأنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك أخبار جديدة بشأن الحضور الجماهيري لـ مباراة الأهلي و الوداد.
وأوضح أن الجميع يعمل من أجل تطوير الرياضة، وأن الجميع يجب أن يتعاون من أجل الظهور المشرف.
 

الأهلى النادي الأهلي محمود توفيق مصطفى مدبولي وزير الشباب و الرياضة النهائى الإفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

تشييع جثمان ضابط المخابرات الفلسطيني بعد استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

نجم الأهلي مفاجأة معسكر منتخب مصر المقبل

صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2023 بنسبة 100%

ترشيحاتنا

اختطاف طفل عبر لعبة ببجي.. ووالده يطالب بإعدام المتورطين|فيديو

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

إصابة 27 مستوطنا إسرائيليا في حادث بغلاف غزة.. والاحتلال يفتح تحقيقا

مطالبة عاجلة من وزير الرياضة لـ الأهلي قبل مواجهة الوداد.. فيديو

وزير الصحة: إدراج تخصص زمالة «القبالة» ضمن اللجنة العليا للتخصصات الطبية

مشروب نتناوله يومياً .. يدمر الكبد والكلى ويسبب كوارث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب نتناوله يومياً .. يدمر الكبد والكلى ويسبب كوارث

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

أغرب من الخيال.. سيدة أمريكية تحمل مرتين خلال شهر واحد

3 أعراض تؤكد ارتفاع مستويات الكوليسترول بالجسم

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ