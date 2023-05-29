مطالبة عاجلة من وزير الرياضة لـ الأهلي قبل مواجهة الوداد.. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، أن الجميع يقف خلف النادي الأهلي، ممثل مصر في النهائي الأفريقي، وأنه متواصل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن مباراة الأهلي أمام الوداد و الحضور الجماهيري.



وأضاف وزير الشباب و الرياضة، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر، أن هناك جهد كبير من أجل الحضور الجماهيري، وهناك تواصل مع النادي الأهلي.



وأشار إلى أنه طلب من إدارة النادي الأهلي بتوعية الجماهير بسلوكيات التشجيع قبل النهائي الإفريقي في مساعٍ مع الجهات المختصة لزيادة الحضور بلقائه أمام الوداد 4 يونيو المقبل.

ولفت إلى أن الأهلي عليه دور بالتوعية، وأن هناك نظام وعلى الجميع احترام الأنظمة، وأن هناك أمر خير، وأن الحضور الجماهير سيزيد عن 20 ألف.

وتمنى وزير الشباب و الرياضة، الفوز لـ النادي الأهلي، و التشجيع المثالي، وأن هناك دعم كبير لـ النادي الأهلي، وأنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك أخبار جديدة بشأن الحضور الجماهيري لـ مباراة الأهلي و الوداد.

وأوضح أن الجميع يعمل من أجل تطوير الرياضة، وأن الجميع يجب أن يتعاون من أجل الظهور المشرف.

