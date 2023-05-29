أخبار الفن| خلافات شيرين ومديري أعمالها تصل للانفصال.. وتفاصيل حفل "كايروكي" بمركز المنارة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

يقدم فريق "كايروكى" حفل غنائي ضخم بصحبة الدي جي "شارك" في السابع من يوليو المقبل بمركز المنارة بالتجمع الخامس .

وينطلق الحفل بفقرة الدي جي شارك والتي يلهب من خلالها حماسه الجمهور، لمدة ساعه، قبل أن يدخل فريق كايروكى في الـ11 مساءً ويمتد الحفل حتى ساعتين .

ومن المقرر أن تقدم فرقة "كايروكي"، عددا كبيرا من أغانيها المميزة، من بينها "كنت فاكر، ليلى، نعدي الشارع سوا، ساموراي، كل حاجة بتعدي، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، حلمي أنا، هاتلنا بالباقي لبان، بنخاف، غريب في بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، نقطة بيضا 2، إضحك، غمض عينك، ساموراي".

قررت الشركة المنتجه ‏لمسلسل بوس فيلم "Hijack" من بطولة الممثل "إدريس ألبا"، عرضه علي منصة +AppleTV يوم 28 يونيو المقبل .

مسلسل الدراما والإثارة العالمي "Hijack" من بطولة كلاً من الممثلين "إدريس ألبا، محمد السنديل، هولي إيرد، آرتشي پانچابي"، ومن إنتاج شركة "أبل" العالمية، ومن تأليف كلاً من "چورچ كاي"، وإخراج "چيم فيلد سميث".

تدور قصة المسلسل العالمي "Hijack" حول طائرة ركاب تتعرض للإختطاف من قبل أحدى العصابات، ويحاول أحد الركاب تحريرها في ستة ساعات، ثم تتوالى الأحداث في إطار من الدراما والإثارة.

إدريس ألبا ممثل ومنتج ومخرج، حاصل على جوائز جولدن جلوب والساج، ونال لقب الرجل الأكثر إثارة في العالم عام 2018، وترشح لنيل البافتا والإيمي عدة مرات طوال مشواره الفني.

يجرى الفنان حسن الرداد تحضيرات فيلمه الجديد “بلومندو” والمقرر عرضه فى صيف 2023.

وتدور أحداث فيلم “بلومندو” فى إطار كوميدى اجتماعى والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام القليل.

أثار إيهاب صالح مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعد إعلانه عن تخليه عن إدارة أعمالها بعد حفلها أمس بـ جدة بعد شهرين فقط من توليه إدارة أعمالها.

ونستعرض فى السطور التالية أزمات شيرين عبد الوهاب ومديري أعمالها ..

شيرين عبد الوهاب وإيهاب صالح

وكتب إيهاب صالح :"أعلن إيهاب صالح، مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، اعتذاره عن إدارة اعمالها من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”.

كتب إيهاب صالح: “جمهور #شيرين العظيم ، الحمد لله علي نجاح حفل جدة كما كان متوقع و ده العادي بتاع شيري في أي حفلة.ط أجلت الاعلان بالقرار ده لحد بعد الحفلة و حابب أشكركم جدا على كم الدعم الرهيب في خلال الفترة أللى فاتت ليها في المقام الاول و طبعا بعد كدة ليا.. قررنا إن من الافضل لينا إن نحط صداقتنا و العشرة قبل أي حاجة و إني ابتعد عن إدارة أعمالها و ده أكيد لمصلحة الطرفين و لينا اسبابنا”.