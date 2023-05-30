ماذا تعلم عن الانتخابات الاجتماعية؟.. تعرف على تفاصيل التجربة الألمانية لإدارة التأمينات والمعاشات المركزية

مع حالة التضخم التي تعاني منها معظم دول العالم، ومن ضمنهم دول الاتحاد الأوروبي، وتداعيات ذلك من تحركات فئوية للمطالبة بحل تلك الأزمات المعيشية، وموجة الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها عواصم أوروبا خلال 2022 و2023، تبرز أهمية المسار الانتخابي، ليس في اختيار رأس السلطة من رئاسة، أو باختيار ممثلي السلطة التشريعية من مجلس نواب، ولا حتى ممثلي سلطة المحليات، ولكن سلطة أخرى برز أهميتها خلال في عصر ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ألا وهي السلطة الاجتماعية.

ومع انطلاق الانتخابات الاجتماعية 2023، داخل أحد أبرز دول الاتحاد الأوروبي نرصد هنا تفاصيل التجربة الألمانية، وفي تفاصيل مباشرة من سؤال وجواب نوضح أهمية هذا النموذج في إدارة الملفات الاجتماعية، وكيف تدار قطاعات كبيرة مثل قطاع التأمينات والمعاشات والتأمين الصحي، وما هي السلطات الممنوحة لتلك الهيئات وآلية اختيارها، وذلك وفق تقرير مفصل نشرته صحيفة فوكس الألمانية.

ماذا تعني الانتخابات وماذا يعني تصويتك

تجري الانتخابات الاجتماعية لعام 2023 حاليًا، وقد تم بالفعل إخطار معظم الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 52 مليونًا، وهنا يمكنك أن تعرف بالضبط ما هي الانتخابات الاجتماعية وسبب أهمية تصويتك، فهذا العام، يتمتع ملايين الأشخاص المؤمن عليهم بفرصة اختيار الإدارة الذاتية لتأمين المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي، وقد تم إرسال مظاريف الاقتراع بالفعل، ويمكنك الإدلاء بصوتك حتى 31 مايو.

وتعد المشاركة في الانتخابات الاجتماعية أمرًا مهمًا لأنك من خلال تصويتك تنتخب ممثلين يساعدون في تشكيل مزايا تأمين المعاشات التقاعدية، وباختيارك، يكون لديك تأثير على الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه مزايا شركات التأمين الصحي.

الانتخابات الاجتماعية 2023 - ما هذا؟

تجري الانتخابات الاجتماعية كل ست سنوات، ففي التأمين الاجتماعي القانوني، ينتخب المؤمن عليهم ممثليهم في الإدارة الذاتية لشركات التأمين الاجتماعي، ثم يتم تمثيل هؤلاء في مجالس إدارة صناديق التأمين الصحي وصناديق تأمين المعاشات التقاعدية وصناديق التأمين ضد الحوادث.

لماذا الاختيار الاجتماعي مهم؟

تعد الإدارة الذاتية لمؤسسات الضمان الاجتماعي جزءًا مهمًا من المجتمع الديمقراطي في ألمانيا، وذلك لأنه يضمن أن يكون للمؤمن عليه رأي وأن مصالحه ممثلة في مجالس الإدارة.

فللممثلين المنتخبين الحق في أن يكون لهم رأي في القرارات التي تتخذها شركات التأمين الصحي، مثل مزايا التأمين الصحي أو عروض إعادة التأهيل، وفي الوقت الحالي، على وجه الخصوص، في أوقات الأزمات، يمكن للممثلين التأكد من أن دولة الرفاهية لا تقطع الخدمات الصحية، لكنها تستمر في ضمان رعاية السكان بشكل جيد.

تدير وكالات الضمان الاجتماعي مبالغ كبيرة من الأموال ، وبالتالي فهي عرضة للتأثير الخارجي، فالانتخابات الاجتماعية تعزز استقلالية الحكم الذاتي، وتخلق الانتخابات الاجتماعية الشفافية حول القرارات في الإدارة الذاتية لمؤسسات الضمان الاجتماعي، حيث يجب على الممثلين المنتخبين تقديم تقارير منتظمة عن عملهم وبالتالي يخضعون للمساءلة العامة.

من يمكنه التصويت في الانتخابات الاجتماعية؟

يحق لجميع المؤمن عليهم الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا والمؤمن عليهم إجباريًا في التأمين الاجتماعي القانوني التصويت في الانتخابات الاجتماعية، ويؤثر هذا على الموظفين والمتقاعدين والطلاب المؤمن عليهم في التأمين الصحي القانوني أو المعاش أو التأمين ضد الحوادث، وتشمل هذه الشركات Barmer و Techniker Krankenkasse والتأمين الصحي التجاري والتأمين الصحي التجاري و DAK Gesundheit ورابطة تأمين المعاشات التقاعدية الألمانية.

كما يحق لمتلقي إعانة البطالة الثانية أو المساعدة الاجتماعية أو الضمان الأساسي التصويت، ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي هنا هو أن تكون مؤمنًا إجباريًا لدى شركة تأمين صحي عام، كما يمكن للعاملين لحسابهم الخاص أو المستقلين الذين تم تأمينهم طوعًا في نظام الضمان الاجتماعي القانوني المشاركة أيضًا في الانتخابات الاجتماعية.

من المهم ملاحظة أن الأشخاص المؤمن عليهم قد يصوتون فقط لاختيار شركة التأمين الخاصة بهم التي يتم التأمين عليها معهم، فهذا يعني أن الشخص المؤمن عليه بتأمين صحي خاص ، على سبيل المثال ، لا يُسمح له بالتصويت للحصول على تأمين صحي قانوني.

حتى متى يمكنك التصويت؟

الموعد النهائي للانتخابات الاجتماعية لعام 2023 هو 31 مايو 2023، ويجب أن تكون ورقة الاقتراع قد اكتملت بحلول ذلك الوقت، فإذا كنت لا ترغب في إرسال خطاب، فيمكنك الاستفادة من عروض العديد من شركات التأمين الصحي والاختيار عبر الإنترنت.

من يتم انتخابه في الانتخابات الاجتماعية؟

الأشخاص المؤمن عليهم لا ينتخبون ممثلين بشكل مباشر ، ولكن النقابات والمجتمعات والمنظمات، ثم يرسل هؤلاء ممثليهم المنتخبين إلى البرلمانات الاجتماعية.

ما هي المصالح التي تمثلها مختلف النقابات والجماعات؟

لسوء الحظ ، على الرغم من حجمها (ثالث أكبر انتخابات بعد الانتخابات الفيدرالية والانتخابات الأوروبية) ، فإن الانتخابات الاجتماعية هي حدث صامت بدون حملة انتخابية، لذلك يجب على المؤمن عليهم أن يكتشفوا بأنفسهم ما هي المصالح التي تمثلها القوائم، ففي صفحة الانتخابات الاجتماعية، يمكن للمهتمين الحصول على إجابات لجميع الأسئلة المهمة حول الانتخابات، بما في ذلك القوائم بما في ذلك المرشحين.

ما حجم تلك الانتخابات؟

بعد الانتخابات الفيدرالية والانتخابات الأوروبية ، تعد الانتخابات الاجتماعية ثالث أكبر انتخابات في ألمانيا، فقد كانت ومازالت جزءًا من ديمقراطيتنا لمدة 70 عامًا. سيكون حوالي 52 مليون شخص مؤهلين للتصويت في عام 2023، حيث ينتخبون معًا البرلمانات الاجتماعية لشركات التأمين الصحي الخمس TK و Barmer و DAK-Gesundheit و KKH و hkkوالجمعية الألمانية لتأمين المعاشات التقاعدية، فالمبدأ يجب أن يكون لكل من يدفع أو دفع مساهمات أن يكون له رأي في مستقبل الصحة والمعاشات التقاعدية.

لماذا الاختيار الاجتماعي مهم؟ لماذا علي المشاركة؟

من خلال تصويتك، فإنك تساعد في تحديد من يمثل مصالح المؤمن عليهم والمتقاعدين، فهذه هي الطريقة التي تقوي بها عمل الحكومة الذاتية الاجتماعية ، والتي تعد جزءًا مهمًا من ديمقراطية ألمانية، ويعني الحكم الذاتي: توفر السياسة الإطار والحكومة الذاتية الاجتماعية تملأها بالحياة، ومن يصوت يحدد أيضاً من يمثل مصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

ما هي مهام الحكومة الذاتية الاجتماعية؟

يتكون الحكم الذاتي الاجتماعي من البرلمانات الاجتماعية للجمعية الألمانية لتأمين المعاشات التقاعدية وبرلمانات الصناديق البديلة، وفي حالة DRV Bund ، هذا هو تجمع الممثلين وفي حالة الصناديق البديلة، مجلس الإدارة، وهذه المهام لمن مهامها اجتماع ممثلي الجمعية الألمانية لتأمين المعاشات التقاعدية، واجتماع الممثلين يبت في مزايا تأمين التقاعد ، ولا سيما في مجال إعادة التأهيل.

ويضمن مستشارو التأمين التطوعي الذي يبلغ عددهم عدة آلاف والذين ينتخبهم مجلس النواب خدمة مهمة في منطقتك، فهم يساعدون ، على سبيل المثال ، في ملء طلبات التقاعد وقبولها. في حالة اعتراض الأشخاص المؤمن عليهم على قرار ما ، يقوم الممثلون المنتخبون بفحص هذا الاعتراض مرة أخرى.

كما أنهم يتحكمون في الإدارة ويتأكدون من أنهم يستخدمون الاشتراكات المدفوعة لصالح المؤمن عليه. بالإضافة إلى ذلك ، تنتخب جمعية الممثلين أعضاء مجلس الإدارة ومجلس إدارة Deutsche Rentenversicherung Bund.

ومن مهامه إدارة المجالس الإدارية للصناديق البديلة، حيث ينتخبون أعضاء مجلس الإدارة ويقررون كيفية استخدام مساهمات المؤمن عليهم، وبهذه الطريقة ، يكون لهم تأثير على الإجراءات الوقائية التي تقدمها شركات التأمين الصحي وتحديد الخدمات الجديدة للمؤمن عليهم، كما أنهم يشاركون في جميع القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على المؤمن له: فهم أعضاء جزئيًا في لجان الاستئناف أو ينتخبونها ، ويقررون المزايا القانونية مثل برامج المكافآت ويكونون مسؤولين عن القرارات المالية المهمة.