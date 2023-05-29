إعلان حالة التأهب.. صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الإثنين، بأنه تم إعلان حالة التأهب الجوي وإطلاق صافرات الإنذار مرة أخرى في العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة كييف بأوكرانيا.

وحسب الوزارة الأوكرانية، دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة كييف في الساعة 16.55 بتوقيت أوكرانيا، بعد دقيقة واحدة تم الإعلان عن الإنذار في تشيرنيهيف.

وفي وقت سابق من اليوم، تم بالفعل إعلان حالة التأهب الجوي وإطلاق صافرات الإنذار مرة أخرى في العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة كييف، وأفادت السلطات المحلية عن انفجارات في عدد من المناطق.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، المخابرات الأوكرانية.