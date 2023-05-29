بقيمة 2.4 مليار يورو.. الدنمارك تعلن عن مساعدات عسكرية عاجلة لـ أوكرانيا

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، إن الدنمارك ستقم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة نحو 2.4 مليار يورو، وذلك صندوق يهدف خصوصا إلى الحصول على مساعدات عسكرية.

وقالت فريدريكسن في تصريحات تليفزيونية، إن الأزمة الأوكرانية تمر بمرحلة دقيقة للغاية ووضع خطير، ذلك كييف بحاجة إلى المساعدة والدعم، لافته إلى أن القوات الأوكرانية تحتاج إلى الأسلحة والدعم بشكل ملح وضروري.

وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة الدنماركية، أنها ستعمل على إنشاء صندوق لمساعدة أوكرانيا بقيمة 7 مليار كرونه "قرابة 950 مليون يورو"، وذلك بعد الاتفاق بين جميع أحزاب البرلمان.

وعلى الجانب الآخر، حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة، من أنها تتورط أكثر فأكثر في النزاع، وأكد أن ضخ الأسلحة الغربية إلى كييف، لا يمكنه بتاتا تغيير الوضع بشكل أساسي في ساحات القتال.

كما أعلنت روسيا أن أي شحنات تحتوي على الأسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لنيران القوات الروسية.