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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بفارق 125 جنيهًا.. أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة والأسواق اليوم الثلاثاء

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، الثلاثاء 30 مايو 2023، في محال الجزارة، وفقا لآخر تحديث لـ  أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، بالأسواق ومنافذ الزراعة وأيضا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة. 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 

وتسجل أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة. 
 

أسعار اللحوم الكندوز 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيها وفقا للقطعية

سعر اللحم الجملي 

واستقر سعر اللحم الجملى 280 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و270 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي 

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و300 جنيها، والكبدة الضأن بين 260 و300 جنيهات، والكلاوي والقلب 280 و 300 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180  جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 250 و340  جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 290 و340  جنيها للكيلو.

أسعار كــبــاب الــحــلة

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 270 و300 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز  380 جنيها للكيلو. 
 

وقال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة  الزراعة  ، تعقيبا على استيراد 170 ألف ماشية لطرحها في عيد الأضحى المبارك ، إن هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخذها من أجل توفير اللحوم للمواطن المصري بأسعار مناسبة ومقبولة ، وبكميات تساهم في اتزان السوق .

وتابع " القرش " ، خلال تصريحات تليفزيونية، أن سبق وتم طرح 180 ألف ماشية ، ثم صدر قرار بدخول كميات 170 ألف ماشية تدخل تباعا ، ومنها 45 ألف رأس ماشية تذبح فوريا بالمجازر الحدودية ، و20 ألف رأس من الأغنام ، و 105 ألف رأس عجول تطرح في السوق المحلي .

وأضاف " القرش " ، أن هناك خطوات لتعظيم الإنتاج المحلي بمشروع البتلو ، إلى جانب الاهتمام بتعظيم الإنتاج الخاص برؤوس الماشية ، وزيادة نقاط البيع أمام المواطن المصري .

وأكد ، أن ضخ المواشي في الأسواق سيؤثر بشكل مباشر على أسعار اللحوم ، خاصة أن هناك كميات كبيرة مطروحة ، وبأسعار تبدأ من 225 جنيها للحوم البلدية بمبادرة " خير مزارعنا لأهالينا " ، ومنافذ " أمان " .

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