عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل أغلق أذنيه أثناء سماع أنغام.. كيف رد المخرج يسري نصر الله؟

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، صورة يرجع تاريخها إلى عام 2017، ويظهر فيها المخرج الكبير يسري نصر الله، يغلق أذنيه أثناء سماع صوت المطربة أنغام في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

txt

هل سيلعب مباراة الوداد| التفاصيل الكاملة لأزمة إصابة حمدي فتحي

txt

هذا ما سيحدث في مكة| ماذا تعني ظاهرة اختفاء ظل الكعبة؟

يكره صوت انغام

فور انتشار الصورة، فسر الجمهور الصورة بأن "نصر الله" لا يحب سماع صوت أنغام، لتنتشر العديد من المنشورات حول هذه اللقطة.

من جانبه، حرص يسري نصر الله على الرد عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وكتب: "تابعت في اليومين اللي فاتوا بمزيج من الدهشة والابتسام انتشار فيديو ليا حاطط أيديا على وداني في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي من أربع أو خمس سنين، أثناء فقرة غنائية أدتها الفنانة الكبيرة أنغام".
وتابع: "أيامها وضحت لأنغام إنه كان فيه مشكلة هندسية كبيرة في ظبط التوازن بين صوت الأوركسترا وتحديدا آلات الإيقاع وبين صوتها، سببت تشويش في الصوت".

txt

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

txt

عندما رقص ممدوح عامر| قصة القارئ الكفيف وسبب شهرته بهذه الآية القرآنية

منه لله الترند.. وبحب صوت انغام

واستكمل نصر الله: "اللي أنا منزعج منه، هو إن أيامها ماحدش علق خالص على الموضوع ده، والفيديو مانتشرش، كل إللي أقدر أقوله للناس اللي عاوزين يعملوا ترند على حسابي هو إن ده ما يصحش وما ينفعش خالص معايا". 
واختتم حديثه قائلا: "وإني بحب جدا صوت الفنانة الكبيرة أنغام وباحترم شخصيتها واختياراتها، وبتمنى لها كل السعادة".

txt

الإطاحة بالإسماعيلي من كأس مصر.. الدراويش والزمالك ضحايا تغيير الأجهزة الفنية

txt

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

شائعة زواج أنغام من ثري عربي

على جانب آخر، شاركت النجمة أنغام في حفل "روائع الموجي" الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغاني الموسيقار الراحل محمد الموجي.

تصدرت اسم المطربة أنغام محركات البحث، بعد تداول شائعة زواجها من شخصية عربية، وتزامن ذلك مع حرب كلامية بشأن اختيار "صوت مصر".

ورغم أن الواقعة بدأت قبل أيام، فإن الفنانة المصرية لم تعلق أو تهتم بنفي أو إثبات الأمر لكن مصادر مقربة منها خرجت عن صمتها وتحدثت.

أغلق أذنيه أثناء سماع أنغام يسرى نصر الله المخرج يكره صوت انغام الفنانة الكبيرة أنغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد والدفاع المدني بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

الحكم على مرتضى منصور في سب الخطيب.. غدا

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

ترشيحاتنا

المدير الفني للنادي الأهلي والزمالك السابق يتولى قيادة صن داونز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

وسط تحديات عالمية| ماذا تفيد المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري ؟

حملة استدعاء مجانية لبعض موديلات نيسان .. تفاصيل

وزير الرياضة: المركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية يضم أفضل صالة جمباز في المنطقة

وزير الرياضة: إحالة ملف أحمد بغدودة للتحقيق.. ومواهب البطل الأولمبي مستهدفة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره خيالي.. بطيخ ياباني على شكل الهرم يثير الجدل.. اعرف حقيقته

الطريقة الأصلية لتحضير سلطة بابا غنوج

هل أغلق أذنيه أثناء سماع أنغام.. كيف رد المخرج يسري نصر الله؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبري؟

فيديو

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ