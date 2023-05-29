هل أغلق أذنيه أثناء سماع أنغام.. كيف رد المخرج يسري نصر الله؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، صورة يرجع تاريخها إلى عام 2017، ويظهر فيها المخرج الكبير يسري نصر الله، يغلق أذنيه أثناء سماع صوت المطربة أنغام في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

يكره صوت انغام

فور انتشار الصورة، فسر الجمهور الصورة بأن "نصر الله" لا يحب سماع صوت أنغام، لتنتشر العديد من المنشورات حول هذه اللقطة.

من جانبه، حرص يسري نصر الله على الرد عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وكتب: "تابعت في اليومين اللي فاتوا بمزيج من الدهشة والابتسام انتشار فيديو ليا حاطط أيديا على وداني في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي من أربع أو خمس سنين، أثناء فقرة غنائية أدتها الفنانة الكبيرة أنغام".

وتابع: "أيامها وضحت لأنغام إنه كان فيه مشكلة هندسية كبيرة في ظبط التوازن بين صوت الأوركسترا وتحديدا آلات الإيقاع وبين صوتها، سببت تشويش في الصوت".

منه لله الترند.. وبحب صوت انغام

واستكمل نصر الله: "اللي أنا منزعج منه، هو إن أيامها ماحدش علق خالص على الموضوع ده، والفيديو مانتشرش، كل إللي أقدر أقوله للناس اللي عاوزين يعملوا ترند على حسابي هو إن ده ما يصحش وما ينفعش خالص معايا".

واختتم حديثه قائلا: "وإني بحب جدا صوت الفنانة الكبيرة أنغام وباحترم شخصيتها واختياراتها، وبتمنى لها كل السعادة".

شائعة زواج أنغام من ثري عربي

على جانب آخر، شاركت النجمة أنغام في حفل "روائع الموجي" الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغاني الموسيقار الراحل محمد الموجي.

تصدرت اسم المطربة أنغام محركات البحث، بعد تداول شائعة زواجها من شخصية عربية، وتزامن ذلك مع حرب كلامية بشأن اختيار "صوت مصر".

ورغم أن الواقعة بدأت قبل أيام، فإن الفنانة المصرية لم تعلق أو تهتم بنفي أو إثبات الأمر لكن مصادر مقربة منها خرجت عن صمتها وتحدثت.