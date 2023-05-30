قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

أصدر مجلس النواب، تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل والتي ترتبط بـ المرتبات، والتي بموجبها يتم خصم جزء من الدخل السنوي للأشخاص الطبيعيين، حيث تحصل الحكومة من المواطنين الذين يتخطى دخلهم السنوي 36 ألف جنيه ضريبة حسب شريحة الدخل لكل مواطن وكل موظف، وذلك بما يراعي قيمة الدخل لكل فرد، حيث يختلف الإعفاء باختلاف الدخل السنوي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بزيادة حد الإعفاء الضريبي فيما يتعلق بـ ضريبة الدخل والمرتبات، ليرتفع إلى 36 ألف جنيه، وذلك في إطار حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية التي استهدفت الدولة المصرية اتخاذها على مدار الفترة الأخيرة؛ من أجل التخفيف من حدة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، ولذلك قامت الدولة المصرية بزيادة المرتبات وزيادة حد الإعفاء الضريبي.

الضريبة على الدخل

وبعد زيادة المرتبات وزيادة حد الإعفاء الضريبي، أصبح هناك اختلاف في الضرائب المفروضة على الدخل، خاصة بعد استحداث شريحة ضريبية جديدة ضمن ضرائب الدخل، والتي أقريت أمس بشكل نهائي من قبل مجلس النواب، وتنتظر الموافقة النهائية من جانب رئيس الجمهورية لبدء تطبيقها، ضمن خطة الدولة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

واستحدث قانون الضريبة على الدخل شريحة جديدة ضمن ضرائب الدخل، تتضمن زيادة النسبة الضريبية، وذلك بالتوازي مع زيادة المرتبات.

ونصت قانون ضريبة الدخل على وجود شريحة جديدة لمن يتخطى دخله السنوي مليون و200 ألف جنيه، حيث يحصل منه سنويا ضريبة بنسبة 27.5%، وقبل التعديل الأخير الذي تم إدخاله على القانون، كان يتم تحصيل 25% لمن يصل دخله إلى 800 ألف جنيه سنويا.

الإعفاء الضريبي على الدخل

وأقر مجلس النواب زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، حيص وصل إلى 36 ألف جنيه، وهذا يعني أن كل من يصل دخله السنوي أو المرتبات 36 ألف جنيه بما يعادل 3000 جنيه شهريًا يكون معفيًا بشكل رسمي من ضريبة الدخل.

وجاء زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، بعد زيادة الحد الأدنى الخاص بـ المرتبات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه، إلى 3500 جنيه، ليرتفع معه الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه.

قيمة الضريبة على الدخل

- من يبلغ دخله السنوي من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا يخصم منه ضريبة بما يعادل 2.5%

- من يبلغ دخله السنوي من 30 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه يخصم منه ضريبة بما يعادل 10%

- من يبلغ دخله السنوي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف حنيه، يخصم من ضريبة بما يعادل 15%

- من يبلغ دخله السنوي من 60 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه يخصم من ضريبة بما يعادل 20%

- من يبلغ دخله السنوي من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه يحصم منه ضريبة بما يعادل 22.5%

- من يبلغ دخله السنوي أكثر من 400 ألف جنيه يخصم منه ضريبة بما يعادل 25%

- من يتخطى دخله السنوي مليون و 200 ألف جنيه يخصم منه ضريبة بما يعادل 27.5%

موعد التطبيق

يبدأ تطبيق الضريبة الجديدة على الدخل، فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، وذلك بعد قرار مجلس النواب بالموافقة نهائيا على القانون، وذلك خلال جلسته العامة أمس الإثنين.

وتطبق الضريبة على الدخل حاليا فيما يتعلق بالشرائح التي يصل دخلها إلى 800 ألف جنيه، فيما يطبق القانون على الشريحة التي تتقاضى أكثر من مليون و200 ألف جنيه بداية من إقرار القانون والتصديق عليه من رئيس الجمهورية.