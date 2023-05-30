الرفعة المميتة.. شاهد طفلة هندية تحمل 60 كجم مرة واحدة |فيديو

أثارت طفلة هندية تبلغ من العمر 8 سنوات، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وذلك بفضل مهاراتها المذهلة في رفع الأثقال.

في مقطع فيديو حديث، يمكن رؤية طفلة هندية تدعى «آرشيا جوسوامي» التي تطمح للميدالية الأولمبية وهي ترفع وزن يصل إلى 60 كجم بسهولة واحترافية.

وأذهل أدائها الاستثنائي العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمهنيين، حيث انتشر الفيديو تحت عنوان "لا تزال أصغر وأقوى فتاة".

في المقطع، تظهر آرشيا وهي تقوم بالرفعة المميتة التي يبلغ وزنها 60 كجم دفعة واحدة، وتمسك الأوزان للحظة قبل أن ترميها لأسفل، وفي النهاية تسير بثقة، فخر، وشغف نحو الكاميرا.

انتشر مقطع الفيديو على إنستجرام منذ يومين، وحصد حتى الآن أكثر من 19000 إعجاب وأكثر من 251000 مشاهدة.

بينما وصف بعض المستخدمين أدائها بأنه "ممتاز"، غمر آخرون التعليقات بتعليقات تحمل الرموز التعبيرية القلبية وعلامات القوة.

https://www.instagram.com/reel/Csp8pnKMXFr/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==