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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رياح السموم تجتاح دولة عربية

صدى البلد

توقع الراصد الجوي، علي جابر الزيادي، دخول رياح البوارح المعروفة بـ(رياح السموم) إلى العراق ابتداءً من نهار يوم الخميس المقبل، فيما أشار إلى أن فرص تساقط الأمطار بدأت تتلاشى تدريجياً.

وقال الزيادي، بحسب وكالة شفق نيوز، إن: "رياح البوارح ستدخل العراق ابتداءً من نهار يوم الخميس المقبل، حيث ستجعل الأجواء حارة نهاراً ولطيفة ليلاً، وتكون درجات الحرارة بداية الأربعينات، وتستمر في شهر يوتيو وبداية يوليو".

وأضاف أن "فرص تساقط الأمطار بدأت تتلاشى تدريجياً مع قرب دخول شهر يونيو، باستثناء قطرات عشوائية في أماكن متباعدة"، لافتاً إلى أن "فصل الصيف لم يبدأ فلكياً في العراق، فأمامه 20 يوماً، وحتى الآن تعتبر بداية الصيف طبيعية والأجواء اعتيادية".

وكان المتنبئ الجوي صادق عطية، قد رجح موجة أمطار في العراق خلال الأيام الثلاثة المقبلة، واستقراراً في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، بحسب ما رسمته خريطة الطقس.

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