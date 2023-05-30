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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللعبة الحلقة 14.. تحد جديد للفريقين ومي كساب الأمل الوحيد لـفريقها

اللعبة
اللعبة

أذيعت الحلقة 14 من مسلسل اللعبة في جزئه الرابع، حيث حملت الأحداث العديد من المواقف الكوميدية ، لكل من فريق مازو ووسيم . 

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل اللعبة العديد من الأحداث الكوميدية بعد تكليف كل من الفريقين بمهمة جديدة ، وهي عدم الانفاق ، وحتي انتهاء الحلقة كان قد تمكن فريق وسيم من الصمود بأكبر عدد من اللاعبين ولم يخسر منهم سوي شويكار وبسيوني ، بينما خسر كل فريق مازو فى التحدي باستثناء شيماء فقط .

ويحتل مسلسل اللعبة المركز الأول من أصل 10 مراكز هي الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip  بعد طرحة بأربع حلقات .

تدور أحداث مسلسل اللعبة 4 حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

اللعبة الحلقة 14 .. شيكو يفوز على هشام ماجد في العودة إلي البدائية

اللعبة 4 الحلقة 10.. تكليف فريقي هشام ماجد وشيكو بتحد جديد

أبطال مسلسل اللعبة 


مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

واكتفي صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة باي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث في الأجزاء السابقة ، بعدما قاموا بالاستعانة بالفنانة رانيا يوسف في الجزء الثاني من المسلسل ، وقد انتهي دورها في هذا الجزء فقط.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل اللعبة برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip.

اللعبة مسلسل اللعبة 3 مسلسل اللعبة 4 منصة شاهد vip محمد ثروت مسلسل اللعبة

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